Майже тисяча "хороших росіян": Генштаб оновив дані про втрати РФ на фронті

Генеральний штаб України оновив втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення в Україну, додавши до них втрати росіян за минулу добу, зафіксовані на ранок 13 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в Telegram.

Згідно зі зведенням Генштабу, орієнтовні втрати в живій силі у російських окупантів сягнули вже 1220950 одиниць особового складу, в тому числі 950 російських окупантів було знешкоджено протягом 12 січня. До цієї цифри входять ліквідовані, поранені, полонені та зниклі безвісти росіяни.

Зазначимо, вночі на 13 січня Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" у передмісті Харкова. В мережі з'явилось відео, як рятувальники розгрібають завали та допомагають потерпілим. Станом на ранок 13 січня відомо про 4 загиблих та понад 30 постраждалих через атаку РФ.

Зі свого боку, під ранок, 13 січня, невідомі дрони атакували російське місто Таганрог. Під ударом опинилося підприємство з виробництва дронів "Атлант Аеро", яке виробляє компоненти для бойових дронів, систем управління, а також комплексів РЕБ.