Головна » Новини » Війна в Україні

Майже тисяча "хороших росіян": Генштаб оновив дані про втрати РФ на фронті

Україна, Вівторок 13 січня 2026 08:35
UA EN RU
Майже тисяча "хороших росіян": Генштаб оновив дані про втрати РФ на фронті Ілюстративне фото: росіяни зазнають серйозних втрат кожен день (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Генеральний штаб України оновив втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення в Україну, додавши до них втрати росіян за минулу добу, зафіксовані на ранок 13 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в Telegram.

Згідно зі зведенням Генштабу, орієнтовні втрати в живій силі у російських окупантів сягнули вже 1220950 одиниць особового складу, в тому числі 950 російських окупантів було знешкоджено протягом 12 січня. До цієї цифри входять ліквідовані, поранені, полонені та зниклі безвісти росіяни.

Щодо техніки, Генштаб зафіксував наступні втрати росіян:

  • 11544 танки (+3);
  • 23899 бойових бронемашин (+7);
  • 36024 артилерійські системи (+51);
  • 1600 реактивних систем залпового вогню (+2);
  • 1270 засобів ППО;
  • 434 літаки;
  • 347 вертольотів;
  • 105354 оперативно-тактичних БПЛА (+933);
  • 4155 крилатих ракет;
  • 28 кораблів і катерів, 2 підводні човни;
  • 73877 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+145);
  • 4042 одиниці спеціальної техніки.

Майже тисяча &quot;хороших росіян&quot;: Генштаб оновив дані про втрати РФ на фронті

Зазначимо, вночі на 13 січня Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" у передмісті Харкова. В мережі з'явилось відео, як рятувальники розгрібають завали та допомагають потерпілим. Станом на ранок 13 січня відомо про 4 загиблих та понад 30 постраждалих через атаку РФ.

Зі свого боку, під ранок, 13 січня, невідомі дрони атакували російське місто Таганрог. Під ударом опинилося підприємство з виробництва дронів "Атлант Аеро", яке виробляє компоненти для бойових дронів, систем управління, а також комплексів РЕБ.

