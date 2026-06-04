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Сили оборони вдарили по пороховому заводу та низці об'єктів РФ, - Генштаб

15:30 04.06.2026 Чт
2 хв
Що відомо про наслідки влучних українських ударів?
aimg Валерій Ульяненко
Сили оборони вдарили по пороховому заводу та низці об'єктів РФ, - Генштаб Фото: українські дрони уразили низку важливих об'єктів ворога (Getty Images)
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Сили оборони 3 червня та у ніч на 4 червня уразили пороховий завод "Еластік" у Рязанській області, корабель "Светляк" та склади ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.

Зокрема, під ударом опинився прикордонний сторожовий корабель росіян проєкту 10410 (шифр "Светляк") в акваторії Азовського моря.

Також було уражено пороховий завод "Еластік" у Рязанській області. Після удару зафіксовано пожежу на площі понад 400 м.кв.

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Сили оборони уразили й район зосередження озброєння та військової техніки російських окупантів поблизу Новоєгорівки (Харківщина), а також ворожий пункт управління в районі Очеретиного (Донеччина).

Крім того, атаковано склад боєприпасів у районі Грінталя (Донеччина) та склади паливно-мастильних матеріалів у Сімферополі (АР Крим) і Мелітополі (Запорізька область).

Наслідки попередніх ударів

Генштаб ЗСУ повідомив, що 3 червня у районі нафтового терміналу "Санкт-Петербург" було знищено один резервуар, пошкоджено шість резервуарів та дві технічних естакади.

Крім того, зафіксовано пожежу у складському приміщенні площею понад 200 м. кв. на "Мичуринскому заводі "Прогресс" у Тамбовській області РФ.

"Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для примушення РФ до припинення збройної агресії проти України", - йдеться у заяві Генштабу.

Нагадаємо, у ніч на 3 червня українські дрони атакували Москву. Мер столиці країни-агресорки Сергій Собянін заявляв про нібито збиття дронів і роботу екстрених служб на місцях падіння уламків.

Український президент Володимир Зеленський підтвердив ураження цілей у Кронштадті та Тамбові. За його словами, всі три об’єкти пов’язані з фінансуванням або забезпеченням військової машини РФ.

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