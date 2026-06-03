У РФ атаковано стратегічний для війни завод, а Москву накрили рої дронів

Невідомі безпілотники атакували одне з найбільших підприємств оборонно-промислового комплексу РФ, завод "Прогрес" у Мічурінську. Також десятки дронів зафіксовано в Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали і мера Москви Сергія Собяніна в Telegram.

Обстріл заводу "Прогрес"

Так, у Мічурінську повідомляють про прильоти по заводу "Прогрес" - одному з найбільших промислових підприємств Тамбовської області.

Завод виробляє обладнання для систем управління авіаційної та ракетної техніки, а також випускає продукцію цивільного призначення, включно з електротехнічним обладнанням і виробами для нафтогазової галузі.

На кадрах прильотів по "Прогресу", знятих очевидцями, чути звуки польоту дронів, потім вибухи, після чого розгорається пожежа.

Атака дронів на Москву

Крім навали дронів на завод "Прогрес" також відомо про групи безпілотників, з якими цієї ночі бореться Москва.

Мер міста Сергій Собянін уже кілька разів писав про відбиття десятків БпЛА, що летіли в російську столицю.

"ППО Міноборони знищили вісім БпЛА, що летіли на Москву.

Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків", - написав він близько першої години ночі, після чого послідувало ще кілька подібних повідомлень.