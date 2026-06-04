Силы обороны ударили по пороховому заводу и ряду объектов РФ, - Генштаб
Силы обороны 3 июня и в ночь на 4 июня поразили пороховой завод "Эластик" в Рязанской области, корабль "Светляк" и склады врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.
В частности, под ударом оказался пограничный сторожевой корабль россиян проекта 10410 (шифр "Светляк") в акватории Азовского моря.
Также был поражен пороховой завод "Эластик" в Рязанской области. После удара зафиксирован пожар на площади более 400 м.кв.
Силы обороны поразили и район сосредоточения вооружения и военной техники российских оккупантов вблизи Новоегоровки (Харьковская область), а также вражеский пункт управления в районе Очеретино (Донецкая область).
Кроме того, атакован склад боеприпасов в районе Гринталя (Донецкая область) и склады горюче-смазочных материалов в Симферополе (АР Крым) и Мелитополе (Запорожская область).
Последствия предыдущих ударов
Генштаб ВСУ сообщил, что 3 июня в районе нефтяного терминала "Санкт-Петербург" был уничтожен один резервуар, повреждены шесть резервуаров и две технических эстакады.
Кроме того, зафиксирован пожар в складском помещении площадью более 200 м. кв. на "Мичуринском заводе "Прогресс" в Тамбовской области РФ.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно принимать меры для принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", - говорится в заявлении Генштаба.
Напомним, в ночь на 3 июня украинские дроны атаковали Москву. Мэр столицы страны-агрессора Сергей Собянин заявлял о якобы сбитии дронов и работе экстренных служб на местах падения обломков.
Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил поражение целей в Кронштадте и Тамбове. По его словам, все три объекта связаны с финансированием или обеспечением военной машины РФ.