Сили оборони вдарили по нафтовому серці РФ: де ще дісталося окупантам за ніч

Українські військові вдарили по нафтовому терміналу "Таманьнефтегаз" у Росії - на об'єкті спалахнула пожежа. Генштаб звітує і про інші успішні удари.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram.
12 травня та в ніч на 13 травня підрозділи Сил оборони атакували нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у населеному пункті Волна Краснодарського краю.
На об'єкті спалахнула пожежа. Точні збитки наразі уточнюються.
"Таманьнефтегаз" - великий термінал біля порту Тамань на узбережжі Чорного моря. Він призначений для перевантаження нафти, мазуту, дизелю та зріджених газів. Термінал також задіяний у постачанні пального для окупаційних військ Росії.
Окрім терміналу, під удар потрапили командно-спостережні пункти противника в трьох районах Донецької області - біля Старомлинівки, Соледара та Комишувахи.
Також знищено пункт управління дронами противника в Мирному на окупованій Донеччині.
Де ще вдарили українські військові
Сили оборони завдали ударів по скупченнях живої сили ворога у таких районах:
Раніше ми повідомляли, що у ніч на 13 травня дрони також атакували Темрюківський район Краснодарського краю - пожежі виникли в районі порту і резервуарів.
Як повідомляло РБК-Україна, один з найбільших нафтопереробних заводів Росії в Пермі після серії українських атак повністю припинив роботу.