Сили оборони вдарили по нафтовому серці РФ: де ще дісталося окупантам за ніч

14:42 13.05.2026 Ср
2 хв
На стратегічному об'єкті Росії спалахнула пожежа
aimg Олена Чупровська
Фото: Після удару ЗСУ спалахнув ключовий термінал, що постачав пальне окупантам (росЗМІ)

Українські військові вдарили по нафтовому терміналу "Таманьнефтегаз" у Росії - на об'єкті спалахнула пожежа. Генштаб звітує і про інші успішні удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram.

Удар по нафтовому терміналу в Краснодарі

12 травня та в ніч на 13 травня підрозділи Сил оборони атакували нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у населеному пункті Волна Краснодарського краю.

На об'єкті спалахнула пожежа. Точні збитки наразі уточнюються.

Фото: Генштаб підтвердив ураження важливих цілей в РФ (t.me/GeneralStaffZSU)

"Таманьнефтегаз" - великий термінал біля порту Тамань на узбережжі Чорного моря. Він призначений для перевантаження нафти, мазуту, дизелю та зріджених газів. Термінал також задіяний у постачанні пального для окупаційних військ Росії.

Удари по командних пунктах на Донеччині

Окрім терміналу, під удар потрапили командно-спостережні пункти противника в трьох районах Донецької області - біля Старомлинівки, Соледара та Комишувахи.

Також знищено пункт управління дронами противника в Мирному на окупованій Донеччині.

Де ще вдарили українські військові

Сили оборони завдали ударів по скупченнях живої сили ворога у таких районах:

  • Кінські Роздори (Запорізька область);
  • Олешки (Херсонська область);
  • Тьоткіне (Курська область, РФ);
  • Наумовка (Бєлгородська область, РФ);
  • Мирне та Рівне (Донецька область);
  • Варачине (Сумська область).

Раніше ми повідомляли, що у ніч на 13 травня дрони також атакували Темрюківський район Краснодарського краю - пожежі виникли в районі порту і резервуарів.

Як повідомляло РБК-Україна, один з найбільших нафтопереробних заводів Росії в Пермі після серії українських атак повністю припинив роботу.

