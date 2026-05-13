Силы обороны ударили по нефтяному сердцу РФ: где еще досталось оккупантам за ночь

Украинские военные ударили по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" в России - на объекте вспыхнул пожар. Генштаб отчитывается и о других успешных ударах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram.
12 мая и в ночь на 13 мая подразделения Сил обороны атаковали нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в населенном пункте Волна Краснодарского края.
На объекте вспыхнул пожар. Точные убытки пока уточняются.
"Таманьнефтегаз" - крупный терминал возле порта Тамань на побережье Черного моря. Он предназначен для перегрузки нефти, мазута, дизеля и сжиженных газов. Терминал также задействован в поставках топлива для оккупационных войск России.
Кроме терминала, под удар попали командно-наблюдательные пункты противникав трех районах Донецкой области - возле Старомлиновки, Соледара и Камышевахи.
Также уничтожен пункт управления дронами противника в Мирном на оккупированной Донетчине.
Где еще ударили украинские военные
Силы обороны нанесли удары по скоплениям живой силы врага в таких районах:
Ранее мы сообщали, что в ночь на 13 мая дроны также атаковали Темрюковский район Краснодарского края - пожары возникли в районе порта и резервуаров.
Как сообщало РБК-Украина, один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России в Перми после серии украинских атак полностью прекратил работу.