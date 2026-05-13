Силы обороны ударили по нефтяному сердцу РФ: где еще досталось оккупантам за ночь

14:42 13.05.2026 Ср
2 мин
На стратегическом объекте России вспыхнул пожар
aimg Елена Чупровская
Фото: После удара ВСУ вспыхнул ключевой терминал, поставлявший горючее оккупантам (росСМИ)

Украинские военные ударили по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" в России - на объекте вспыхнул пожар. Генштаб отчитывается и о других успешных ударах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram.

Читайте также: "Поздравление Кадырову": украинские дроны атаковали Грозный (видео)


Удар по нефтяному терминалу в Краснодаре

12 мая и в ночь на 13 мая подразделения Сил обороны атаковали нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в населенном пункте Волна Краснодарского края.

На объекте вспыхнул пожар. Точные убытки пока уточняются.

Фото: Генштаб подтвердил поражение важных целей в РФ (t.me/GeneralStaffZSU)

"Таманьнефтегаз" - крупный терминал возле порта Тамань на побережье Черного моря. Он предназначен для перегрузки нефти, мазута, дизеля и сжиженных газов. Терминал также задействован в поставках топлива для оккупационных войск России.

Удары по командным пунктам в Донецкой области

Кроме терминала, под удар попали командно-наблюдательные пункты противникав трех районах Донецкой области - возле Старомлиновки, Соледара и Камышевахи.

Также уничтожен пункт управления дронами противника в Мирном на оккупированной Донетчине.

Где еще ударили украинские военные

Силы обороны нанесли удары по скоплениям живой силы врага в таких районах:

  • Конские Раздоры (Запорожская область);
  • Алешки (Херсонская область);
  • Теткино (Курская область, РФ);
  • Наумовка (Белгородская область, РФ);
  • Мирное и Ровно (Донецкая область);
  • Варачино (Сумская область).

Ранее мы сообщали, что в ночь на 13 мая дроны также атаковали Темрюковский район Краснодарского края - пожары возникли в районе порта и резервуаров.

Как сообщало РБК-Украина, один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России в Перми после серии украинских атак полностью прекратил работу.

