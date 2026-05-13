НПЗ в Пермі повністю зупинив роботу після атак України, - Reuters

Один з найбільших нафтопереробних заводів Росії після серії українських атак повністю припинив роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

7 травня українські безпілотники атакували "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" - один із найбільших заводів Росії, розташований приблизно за 1460 кілометрів на схід від Москви. Унаслідок удару виникла пожежа та пошкодження обладнання.

Після цього завод повністю зупинив переробку нафти.

Джерела в галузі повідомили, що після удару терміново вивели з роботи три основні установки первинної переробки сирої нафти. Крім того, зупинено частину вторинних установок.

Один із блоків - CDU-4 - не працював ще з 30 квітня, через попередню атаку дрона.

Скільки триватиме ремонт

За даними джерел, відновлювальні роботи можуть зайняти кілька тижнів. "Лукойл", якому належить завод, на запит про коментар не відповів.

Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін підтвердив, що у п'ятницю безпілотники атакували промислові об'єкти в регіоні, проте не уточнив, яке саме підприємство постраждало.

Що виробляв завод

У 2024 році "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" переробив близько 12,6 мільйона тонн нафти. Серед продукції:

2 мільйони тонн бензину;

5,3 мільйона тонн дизельного палива;

700 000 тонн коксу;

200 000 тонн мазуту.

Завод забезпечував паливом як цивільний сектор, так і потреби армії.

Мета таких ударів - скоротити надходження до російського бюджету та послабити військовий потенціал Москви. Крім того, Кремль змушений витрачати мільярди на аварійне відновлення стратегічних об'єктів у глибокому тилу.