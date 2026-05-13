ua en ru
Ср, 13 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Дрони атакували Краснодарський край РФ: у районі порту і резервуарів сталися пожежі

07:31 13.05.2026 Ср
2 хв
Що відомо про перші наслідки атаки невідомих дронів у РФ?
aimg Едуард Ткач
Дрони атакували Краснодарський край РФ: у районі порту і резервуарів сталися пожежі Фото: пожежу на одному з об'єктів досі не загасили (t.me/mchs_official)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

У ніч на 13 травня Темрюківський район Краснодарського краю РФ зазнав атаки невідомих дронів. Під удар, ймовірно, потрапили відразу два об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Читайте також: Удар по Туапсинському НПЗ: з'явилися нові супутникові знімки наслідків

Судячи з публікацій, звуки дронів і вибухів було чути щонайменше в кількох населених пунктах Краснодарського краю РФ, які розташовані біля узбережжя. Однак наслідки, попередньо, є тільки в селищі Хвиля Темрюківського району.

Першим під удар потрапив місцевий порт. Про атаку стало відомо приблизно о 03:40 ночі, а трохи більше ніж за годину з'явилися кадри, на яких у районі об'єкта видно пожежу.

Ще пізніше, після 6-ї ранку, низка OSINT-пабліків написала, що було атаковано резервуарний парк із нафтопродуктами, який належить великому морському перевантажувальному комплексу "Таманьнефтегаз".

До слова, вночі в оперштабі Краснодарського краю відзвітували, що на території одного з підприємств у селищі Хвиля впали уламки дронів. З цієї причини сталося загоряння обладнання. Станом на ранок пожежу досі гасять. Судячи з OSINT-пабліків, ідеться про резервуарний парк.

Також додамо, що цього ранку губернатор Ярославської області Михайло Євраєв теж відзвітував про атаку невідомих дронів. За його словами, уламки збитого боргу влучили в промисловий об'єкт. Однак жодних інших деталей про наслідки поки що немає.

Інші атаки

Нагадаємо, в ніч на 1 травня невідомі дрони знову атакували Росію. Тоді вкотре під ударом опинилося місто Туапсе, де за підсумком було атаковано НПЗ і морський порт. Після атаки на одному з об'єктів почалася пожежа.

Також ми писали, що 31 березня Ленінградська область була вже 7 днів поспіль під атакою безпілотників. Тієї ночі вже втретє за місяць був атакований порт Усть-Луга.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Пожежа Краснодарский край
Новини
Трамп зробив несподівану заяву про Донбас
Трамп зробив несподівану заяву про Донбас
Аналітика
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес