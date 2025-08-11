Сили оборони вдарили по командному пункту росіян у Донецькій області, - Генштаб

Фото: Сили оборони вдарили по командному пункту росіян у Донецькій області (Getty Images)

Сили оборони вдарили по пункту управління 85-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил Росії на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.