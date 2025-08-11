Силы обороны ударили по командному пункту россиян в Донецкой области, - Генштаб

Фото: Силы обороны ударили по командному пункту россиян в Донецкой области (Getty Images)

Силы обороны ударили по пункту управления 85-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.