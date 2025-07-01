Удар по управлінню: ЗСУ знищили штаб 8-ї армії РФ на Донеччині
Сили оборони успішно завдали удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
За даними Генштабу, наразі втрати противника уточнюються. Попри це, даний високоточний удар суттєво ускладнює здатність ворога планувати та вести операції в напрямках Покровська та Торецька.
"Сили оборони України й надалі послідовно руйнуватимуть систему управління та зв’язку збройних сил країни-агресора. Україна продовжує боротьбу, доки всі російські війська не будуть виведені з території нашої держави і не буде встановлено справедливий та тривалий мир", - сказано у повідомленні.
Раніше ми писали, що в тимчасово окупованому Донецьку в понеділок, 30 червня, ввечері місцеві жителі почули вибухи. Місто перебувало під ракетною атакою.
Також нагадаємо, що кілька днів тому атакували аеродром "Маринівка" у Волгоградській області. Тоді було знищено два російські бомбардувальники Су-34. При цьому ще два таких літаки було пошкоджено.
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