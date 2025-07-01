Удар по управлінню: ЗСУ знищили штаб 8-ї армії РФ на Донеччині

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, наразі втрати противника уточнюються. Попри це, даний високоточний удар суттєво ускладнює здатність ворога планувати та вести операції в напрямках Покровська та Торецька.

"Сили оборони України й надалі послідовно руйнуватимуть систему управління та зв’язку збройних сил країни-агресора. Україна продовжує боротьбу, доки всі російські війська не будуть виведені з території нашої держави і не буде встановлено справедливий та тривалий мир", - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що в тимчасово окупованому Донецьку в понеділок, 30 червня, ввечері місцеві жителі почули вибухи. Місто перебувало під ракетною атакою.