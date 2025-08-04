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Вогонь і дим у РФ: ЗСУ вдарили по паливному комплексу аеропорту "Сочі"

Понеділок 04 серпня 2025 14:01
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Вогонь і дим у РФ: ЗСУ вдарили по паливному комплексу аеропорту "Сочі" Фото: Сили оборони України вразили російський ПММ аеропорту Сочі (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Сили безпілотних систем завдали удару по паливно-заправному комплексу аеропорту "Сочі". Внаслідок атаки на об’єкті виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Вчора безпілотні системи ЗСУ у тісній взаємодії з іншими складовими українського війська уразили паливно-заправний комплекс аеропорту "Сочі", розташованого в Краснодарському краї Росії.

На території комплексу виникла сильна пожежа.

За інформацією, на аеродромі також дислокувалась російська армійська авіація, що додатково підкреслює важливість об’єкта для окупантів.

Вогонь і дим у РФ: ЗСУ вдарили по паливному комплексу аеропорту &quot;Сочі&quot;Ця операція є частиною комплексних заходів Сил оборони України, спрямованих на припинення збройної агресії РФ і знищення ключових військових і логістичних вузлів ворога.

У ЗСУ наголошують, що такі удари послаблюють здатність Росії вести війну і наближають день перемоги України.

Деталі операції та її наслідки обіцяють повідомити згодом.

Операція "Павутина": СБУ завдала удару по авіації РФ

1 червня Служба безпеки України розпочала масштабну операцію під назвою "Павутина", спрямовану на ураження російської авіації.

Операцією особисто координував голова СБУ Василь Малюк. Повідомляється про виведення з ладу понад 40 ворожих літаків.

Важливо, що дрони вперше атакували російський Сибір. Зокрема, на аеродромі "Дягілєво" пролунало близько 10 вибухів.

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