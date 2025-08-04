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Сили оборони знищили російський ЗРК С-300 у Запорізькій області, - Генштаб

Запорізька область , Понеділок 04 серпня 2025 15:18
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Сили оборони знищили російський ЗРК С-300 у Запорізькій області, - Генштаб Ілюстративне фото: Сили оборони знищили російський ЗРК С-300 у Запорізькій області (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

Сили оборони України знищили зенітний ракетний комплекс С-300 росіян на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"2 серпня Сили оборони України завдали високоточного удару по російських військових об’єктах на тимчасово окупованій території Запорізької області. У результаті операції засобами дальнього вогневого ураження знищено зенітний ракетний комплекс С-300 російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ліквідація цієї цілі суттєво знижує вогневі спроможності ворога на великі відстані та зменшує його здатність обстрілювати позиції Сил оборони України й цивільну інфраструктуру регіону.

У Генштабі наголосили, що цей удар вкотре підтверджує ефективність і точність українських підрозділів у виявленні та ураженні критично важливих об’єктів противника, зокрема і на тимчасово окупованих територіях.

"Сили оборони України продовжують планомірне знищення ключових елементів воєнного потенціалу Росії, що послаблює здатність ворога до ведення бойових дій, утримання незаконно захоплених територій і забезпечення окупації", - наголосили військові.

Успішні удари ЗСУ

Нагадаємо, сьогодні у Генштабі повідомили, що Сили безпілотних систем 3 серпня завдали удару по паливно-заправному комплексу аеропорту "Сочі". Внаслідок атаки на об’єкті виникла масштабна пожежа.

20 липня Сили оборони України завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу С-300П у Бєлгородській області. Також було уражено радіолокаційний комплекс "Небо-М".

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