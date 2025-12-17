ua en ru
ЗСУ вночі атакували великий НПЗ, судно та нафтобазу у РФ: подробиці від Генштабу

Середа 17 грудня 2025 10:36
ЗСУ вночі атакували великий НПЗ, судно та нафтобазу у РФ: подробиці від Генштабу Фото: ЗСУ вночі атакували великий НПЗ, судно та нафтобазу у РФ (скрін відео)
Автор: Константин Широкун

Сили оборони України у ніч на 17 грудня атакували стратегічні об’єкти ВПК та нафтопереробної галузі в РФ, зокрема нафтобазу та НПЗ у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"У ніч на 17 грудня 2025 року підрозділи Сил оборони засобами Deep Strike уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу "Славянский" у місті Слов’янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ", - зазначили у Генштабі.

Також зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі. Ступінь пошкоджень підприємства уточнюється.

Слов’янський НПЗ станом на 2025 рік переробляє сиру нафту і конденсат потужністю близько 5,2 млн тонн на рік. Задіяний у забезпеченні збройних сил російських окупантів.

Також підтверджено влучання по території нафтобази "Ніколаєвская" в Ростовській області РФ. За попередніми даними, пошкоджено резервуар та річковий плавзасіб "Капітан Гіберт".

Окрім того, в рамках зниження наступального потенціалу ворога, на тимчасово окупованій території Луганщини уражено польовий артилерійський склад підрозділу зі складу 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення загарбників.

Також за результатами попередніх місій встановлено ураження 14 грудня ударними БпЛА бурової установки імені Р. Грайфера в акваторії Каспійського моря.

Так, підтверджено пошкодження стаціонарної платформи, на якій розміщено експлуатаційно-технічний модуль підготовки та перекачування видобутого газу, в результаті чого зупинені всі 14 свердловин.

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що у ніч на 5 грудня Сили оборони України уразили Сизранський НПЗ у Самарській області та інфраструктуру морського порту у Краснодарському краї РФ.

Також у ніч Сили безпілотних систем (СБС) завдали успішного удару по російських об'єктах. Українські дрони вразили Алчевський металургійний комбінат і, вкотре, Рязанський НПЗ.

Окрім того, у ніч на 3 грудня поблизу Воронежа та у Тамбовській області Росії дрони атакували нафтобази. У Краснодарському краї РФ в ніч на 30 листопада дрони атакували Слов'янський нафтопереробний завод. В ніч на 29 листопада Сили оборони України уразили Афіпський НПЗ, а в ніч на 28 листопада - НПЗ у Саратовській області РФ.

