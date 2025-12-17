ЗСУ вночі атакували великий НПЗ, судно та нафтобазу у РФ: подробиці від Генштабу

Сили оборони України у ніч на 17 грудня атакували стратегічні об’єкти ВПК та нафтопереробної галузі в РФ, зокрема нафтобазу та НПЗ у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"У ніч на 17 грудня 2025 року підрозділи Сил оборони засобами Deep Strike уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу "Славянский" у місті Слов’янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ", - зазначили у Генштабі.

Також зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі. Ступінь пошкоджень підприємства уточнюється.

Слов’янський НПЗ станом на 2025 рік переробляє сиру нафту і конденсат потужністю близько 5,2 млн тонн на рік. Задіяний у забезпеченні збройних сил російських окупантів.

Також підтверджено влучання по території нафтобази "Ніколаєвская" в Ростовській області РФ. За попередніми даними, пошкоджено резервуар та річковий плавзасіб "Капітан Гіберт".

Окрім того, в рамках зниження наступального потенціалу ворога, на тимчасово окупованій території Луганщини уражено польовий артилерійський склад підрозділу зі складу 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення загарбників.

Також за результатами попередніх місій встановлено ураження 14 грудня ударними БпЛА бурової установки імені Р. Грайфера в акваторії Каспійського моря.

Так, підтверджено пошкодження стаціонарної платформи, на якій розміщено експлуатаційно-технічний модуль підготовки та перекачування видобутого газу, в результаті чого зупинені всі 14 свердловин.