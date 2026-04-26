Сили оборони уразили найбільший НПЗ на півночі Росії , спалахнула пожежа

12:32 26.04.2026 Нд
Це один із ключових об’єктів нафтопереробної галузі РФ
aimg Тетяна Степанова
Сили оборони уразили найбільший НПЗ на півночі Росії , спалахнула пожежа Фото: Сили оборони уразили НПЗ "Ярославський" (t.me mchs_official)

Сили оборони уразили нафтопереробний завод "Ярославльський" на півночі Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Упродовж 25 квітня та в ніч на 26 квітня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали низки уражень по противнику на території РФ та тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема, уражено нафтопереробний завод "Ярославльський" у місті Ярославль, де зафіксовано пожежу на території підприємства.

НПЗ "Ярославльський" - стратегічно важливе підприємство та один із ключових об’єктів російської нафтопереробної галузі.

Потужність переробки - близько 15 млн тонн нафти на рік. Продукція заводу включає бензин, дизель, реактивне пальне та є критично важливою для логістики ворожої армії.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Фото: Сили оборони уразили НПЗ "Ярославський" (t.me/GeneralStaffZSU)

Також уражено військові ешелони противника у районах населених пунктів Менчугове та Келерівка на тимчасово окупованій Донеччині.

Окрім того, за результатами уражень 24 квітня підтверджено влучання по радіолокаційній станції "Каста-2Е1" у Мелітополі Запорізької області та зенітному ракетно-гарматному комплексу "Панцир-С1" у Маріуполі на Донеччині.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Атаки на російські НПЗ

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили нафтоперекачувальну станцію "Горький" у Нижньогородській області РФ.

Також раніше ми повідомляли, що у Росії після атаки безпілотників зупинили роботу одразу два нафтопереробні заводи, що належать компанії "Роснефть". Йдеться про Туапсинський та Новокуйбишевський НПЗ.

А уу ніч на 18 квітня підрозділи Сил оборони України уразили одразу чотири важливих об’єкти нафтопереробної галузі РФ.

