Сили оборони уразили найбільший НПЗ на півночі Росії , спалахнула пожежа
Сили оборони уразили нафтопереробний завод "Ярославльський" на півночі Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
Упродовж 25 квітня та в ніч на 26 квітня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали низки уражень по противнику на території РФ та тимчасово окупованих територіях України.
Зокрема, уражено нафтопереробний завод "Ярославльський" у місті Ярославль, де зафіксовано пожежу на території підприємства.
НПЗ "Ярославльський" - стратегічно важливе підприємство та один із ключових об’єктів російської нафтопереробної галузі.
Потужність переробки - близько 15 млн тонн нафти на рік. Продукція заводу включає бензин, дизель, реактивне пальне та є критично важливою для логістики ворожої армії.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
Фото: Сили оборони уразили НПЗ "Ярославський" (t.me/GeneralStaffZSU)
Також уражено військові ешелони противника у районах населених пунктів Менчугове та Келерівка на тимчасово окупованій Донеччині.
Окрім того, за результатами уражень 24 квітня підтверджено влучання по радіолокаційній станції "Каста-2Е1" у Мелітополі Запорізької області та зенітному ракетно-гарматному комплексу "Панцир-С1" у Маріуполі на Донеччині.
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.
Атаки на російські НПЗ
Нагадаємо, у ніч на 23 квітня безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили нафтоперекачувальну станцію "Горький" у Нижньогородській області РФ.
Також раніше ми повідомляли, що у Росії після атаки безпілотників зупинили роботу одразу два нафтопереробні заводи, що належать компанії "Роснефть". Йдеться про Туапсинський та Новокуйбишевський НПЗ.
А уу ніч на 18 квітня підрозділи Сил оборони України уразили одразу чотири важливих об’єкти нафтопереробної галузі РФ.