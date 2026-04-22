У Росії ще два НПЗ зупинили свою роботу після ударів дронів, - Reuters

У Росії після атаки безпілотників зупинили роботу одразу два нафтопереробні заводи, що належать компанії "Роснефть". Йдеться про Туапсинський та Новокуйбишевський НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами співрозмовників Reuters, Туапсинський НПЗ, який єдиний на чорноморському узбережжі Росії, зупинив роботу ще 16 квітня після атаки безпілотників на порт Туапсе. Повторний удар по об’єкту стався 20 квітня.

Унаслідок атак було пошкоджено портову інфраструктуру та резервуари з нафтою. Дим від пожежі, за даними джерел, до вівторка розтягнувся приблизно на 300 км і досяг Ставрополя.

Через неможливість відвантаження продукції Туапсинський НПЗ зупинив єдину установку первинної переробки нафти потужністю 12 млн тонн на рік.

Також, за даними співрозмовників агентства, 18 квітня зупинив роботу Новокуйбишевський НПЗ потужністю 8,3 млн тонн на рік.

Підприємство зазнало атаки у суботу, після чого було виведено з експлуатації обидві установки первинної переробки нафти - АВТ-11 та АВТ-9.

Минулого року завод виробив 1,1 млн тонн бензину, 1,6 млн тонн дизельного пального та 1,3 млн тонн мазуту.