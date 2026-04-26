Силы обороны поразили крупнейший НПЗ на севере России, вспыхнул пожар

12:32 26.04.2026 Вс
Это один из ключевых объектов нефтеперерабатывающей отрасли РФ
aimg Татьяна Степанова
Силы обороны поразили крупнейший НПЗ на севере России, вспыхнул пожар Фото: Силы обороны поразили НПЗ "Ярославский" (t.me mchs_official)

Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод "Ярославский" на севере России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

В течение 25 апреля и в ночь на 26 апреля 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли ряд поражений по противнику на территории РФ и временно оккупированных территориях Украины.

В частности, поражен нефтеперерабатывающий завод "Ярославльский" в городе Ярославль, где зафиксирован пожар на территории предприятия.

НПЗ "Ярославский" - стратегически важное предприятие и один из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Мощность переработки - около 15 млн тонн нефти в год. Продукция завода включает бензин, дизель, реактивное топливо и является критически важной для логистики вражеской армии.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

Силы обороны поразили крупнейший НПЗ на севере России, вспыхнул пожар

Фото: Силы обороны поразили НПЗ "Ярославский" (t.me/GeneralStaffZSU)

Также поражены военные эшелоны противника в районах населенных пунктов Менчугово и Келеровка на временно оккупированной Донетчине.

Кроме того, по результатам поражений 24 апреля подтверждено попадание по радиолокационной станции "Каста-2Е1" в Мелитополе Запорожской области и зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С1" в Мариуполе Донецкой области.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Атаки на российские НПЗ

Напомним, в ночь на 23 апреля беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию "Горький" в Нижегородской области РФ.

Также ранее мы сообщали, что в России после атаки беспилотников остановили работу сразу два нефтеперерабатывающих завода, принадлежащих компании "Роснефть". Речь идет о Туапсинском и Новокуйбышевском НПЗ.

А в ночь на 18 апреля подразделения Сил обороны Украины поразили сразу четыре важных объекта нефтеперерабатывающей отрасли РФ.

ЧАЭС и город из прошлого: эксклюзивные кадры из Зоны отчуждения, где остановилось время
ЧАЭС и город из прошлого: эксклюзивные кадры из Зоны отчуждения, где остановилось время
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
