Зеленський заявив про критичні втрати для РФ через удари по НПЗ

Росія не зможе покрити свій бюджетний дефіцит навіть завдяки заробіткам від війни в Ірані.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський сказав у відповіді журналістам.

Іран допоміг, але не врятував

Зеленський визнав: участь Росії у війні в Ірані справді принесла їй певні доходи від продажу енергоносіїв. Але цього виявилося замало.

"Так, війна в Ірані трошки їм допомогла щодо заробітків на енергоносіях, але не критично. Вони не вирівнюють свій дефіцит, не зможуть цією ситуацією, цією війною", - наголосив президент.

За його словами, Росія традиційно намагається отримати вигоду з чужих воєн - але цього разу ця схема не спрацювала.

Втрати Росії критичні

Паралельно з іранськими заробітками Росія зазнає серйозних втрат через удари України по її інфраструктурі.

"Сьогодні їхні втрати вимірюються вже десятками мільярдів. Це критичні втрати для Росії", - заявив Зеленський.

Президент підкреслив: Україна цілеспрямовано атакує об'єкти, які болючі для Москви, - енергетичні потужності та підприємства з виробництва зброї. Розвідка підтверджує, що Росія від цього страждає.

Фото: президент України Володимир Зеленський розповів про масштаби втрат РФ від ударів України по НПЗ (інфографіка РБК-Україна)

Зеленський також розраховує на посилення тиску через санкції.

"ЄС нас підтримують 90-ма мільярдами. Це дуже сильний тиск на Росію", - додав президент.

Щодо американської зброї Зеленський запевнив: постачання не зупинились.

"Я вдячний за це партнерам. Ми розраховуємо, що ми продовжимо переговорний процес з Сполученими Штатами Америки і в трьохсторонньому форматі також", - сказав він.