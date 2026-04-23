Зеленський заявив про критичні втрати для РФ через удари по НПЗ
Росія не зможе покрити свій бюджетний дефіцит навіть завдяки заробіткам від війни в Ірані.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський сказав у відповіді журналістам.
Іран допоміг, але не врятував
Зеленський визнав: участь Росії у війні в Ірані справді принесла їй певні доходи від продажу енергоносіїв. Але цього виявилося замало.
"Так, війна в Ірані трошки їм допомогла щодо заробітків на енергоносіях, але не критично. Вони не вирівнюють свій дефіцит, не зможуть цією ситуацією, цією війною", - наголосив президент.
За його словами, Росія традиційно намагається отримати вигоду з чужих воєн - але цього разу ця схема не спрацювала.
Втрати Росії критичні
Паралельно з іранськими заробітками Росія зазнає серйозних втрат через удари України по її інфраструктурі.
"Сьогодні їхні втрати вимірюються вже десятками мільярдів. Це критичні втрати для Росії", - заявив Зеленський.
Президент підкреслив: Україна цілеспрямовано атакує об'єкти, які болючі для Москви, - енергетичні потужності та підприємства з виробництва зброї. Розвідка підтверджує, що Росія від цього страждає.
Фото: президент України Володимир Зеленський розповів про масштаби втрат РФ від ударів України по НПЗ (інфографіка РБК-Україна)
Зеленський також розраховує на посилення тиску через санкції.
"ЄС нас підтримують 90-ма мільярдами. Це дуже сильний тиск на Росію", - додав президент.
Щодо американської зброї Зеленський запевнив: постачання не зупинились.
"Я вдячний за це партнерам. Ми розраховуємо, що ми продовжимо переговорний процес з Сполученими Штатами Америки і в трьохсторонньому форматі також", - сказав він.
Як повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту зросли на тлі бойових дій на Близькому Сході. Це тимчасово збільшило доходи Москви від експорту енергоносіїв - однак цього виявилося недостатньо, щоб перекрити бюджетний дефіцит.
Тим часом, за даними РБК-Україна, Росія шукає нові способи закрити бюджетну діру. Влада розглядає введення додаткового податку на надприбутки для великих сировинних компаній і банків.