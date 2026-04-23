Зеленський заявив про критичні втрати для РФ через удари по НПЗ

16:09 23.04.2026 Чт
2 хв
Росія звикла заробляти на війнах, але цього разу схема не працює
aimg Олена Чупровська
Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com zelenskyy.official)

Росія не зможе покрити свій бюджетний дефіцит навіть завдяки заробіткам від війни в Ірані.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський сказав у відповіді журналістам.

Читайте також: ЄС остаточно схвалив 90 млрд євро для України та новий пакет санкцій проти РФ

Іран допоміг, але не врятував

Зеленський визнав: участь Росії у війні в Ірані справді принесла їй певні доходи від продажу енергоносіїв. Але цього виявилося замало.

"Так, війна в Ірані трошки їм допомогла щодо заробітків на енергоносіях, але не критично. Вони не вирівнюють свій дефіцит, не зможуть цією ситуацією, цією війною", - наголосив президент.

За його словами, Росія традиційно намагається отримати вигоду з чужих воєн - але цього разу ця схема не спрацювала.

Втрати Росії критичні

Паралельно з іранськими заробітками Росія зазнає серйозних втрат через удари України по її інфраструктурі.

"Сьогодні їхні втрати вимірюються вже десятками мільярдів. Це критичні втрати для Росії", - заявив Зеленський.

Президент підкреслив: Україна цілеспрямовано атакує об'єкти, які болючі для Москви, - енергетичні потужності та підприємства з виробництва зброї. Розвідка підтверджує, що Росія від цього страждає.

Зеленський заявив про критичні втрати для РФ через удари по НПЗ

Фото: президент України Володимир Зеленський розповів про масштаби втрат РФ від ударів України по НПЗ (інфографіка РБК-Україна)

Зеленський також розраховує на посилення тиску через санкції.

"ЄС нас підтримують 90-ма мільярдами. Це дуже сильний тиск на Росію", - додав президент.

Щодо американської зброї Зеленський запевнив: постачання не зупинились.

"Я вдячний за це партнерам. Ми розраховуємо, що ми продовжимо переговорний процес з Сполученими Штатами Америки і в трьохсторонньому форматі також", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту зросли на тлі бойових дій на Близькому Сході. Це тимчасово збільшило доходи Москви від експорту енергоносіїв - однак цього виявилося недостатньо, щоб перекрити бюджетний дефіцит.

Тим часом, за даними РБК-Україна, Росія шукає нові способи закрити бюджетну діру. Влада розглядає введення додаткового податку на надприбутки для великих сировинних компаній і банків.

ЄС остаточно схвалив 90 млрд євро для України та новий пакет санкцій проти РФ
ЄС остаточно схвалив 90 млрд євро для України та новий пакет санкцій проти РФ
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв'ю з Іваном Вигівським
