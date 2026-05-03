Головна » Новини » Війна в Україні

Сили оборони уразили два нафтові танкери РФ у Новоросійську, - Зеленський

09:58 03.05.2026 Нд
2 хв
СБУ та ВМС влаштували окупантам неприємний сюрприз прямо на вході в порт
aimg Марія Науменко
Сили оборони уразили два нафтові танкери РФ у Новоросійську, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони уразили два нафтові танкери РФ в акваторії порту Новоросійськ, які використовувалися для перевезення нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського в Telegram.

За його словами, ці судна належали до так званого "тіньового флоту" РФ і активно використовувалися для транспортування нафти.

"Наші воїни продовжують застосування санкцій проти російського тіньового нафтового флоту - уразили два таких судна в акваторії входу в порт Новоросійськ", - заявив президент.

Він подякував начальнику Генерального штабу ЗСУ Андрію Гнатову, контррозвідці Служби безпеки України та Військово-морським силам України за проведення операції.

"Українська далекобійність буде всебічно розвиватися - на морі, у небі та на землі. Слава Україні", - підсумував Зеленський.

Удари по Новоросійську

Нагадаємо, у ніч на 5 квітня дрони атакували Новоросійськ - у мережі з’являлися відео пожежі на нафтотерміналі "Шесхаріс". Також повідомлялося про вибухи на об’єкті "Транснефті", де обслуговуються великі танкери.

За даними ЗМІ, середньомісячний експорт нафти з Росії впав до мінімуму за останні вісім місяців. Однією з причин називають перебої в роботі терміналу "Шесхаріс".

Як зазначав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, Новоросійськ є ключовим портом РФ для експорту нафти, який напряму впливає на фінансування війни.

За його словами, удари по такій інфраструктурі спрямовані на зменшення можливостей Росії фінансувати агресію проти України.

