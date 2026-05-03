Силы обороны поразили два нефтяных танкера РФ в Новороссийске, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны поразили два нефтяных танкера РФ в акватории порта Новороссийск, которые использовались для перевозки нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

По его словам, эти суда принадлежали к так называемому "теневому флоту" РФ и активно использовались для транспортировки нефти.

"Наши воины продолжают применение санкций против российского теневого нефтяного флота - поразили два таких судна в акватории входа в порт Новороссийск", - заявил президент.

Он поблагодарил начальника Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова, контрразведку Службы безопасности Украины и Военно-морские силы Украины за проведение операции.

"Украинская дальнобойность будет всесторонне развиваться - на море, в небе и на земле. Слава Украине", - подытожил Зеленский.

Удары по Новороссийску

Напомним, в ночь на 5 апреля дроны атаковали Новороссийск - в сети появлялись видео пожара на нефтетерминале "Шесхарис". Также сообщалось о взрывах на объекте "Транснефти", где обслуживаются крупные танкеры.

По данным СМИ, среднемесячный экспорт нефти из России упал до минимума за последние восемь месяцев. Одной из причин называют перебои в работе терминала "Шесхарис".