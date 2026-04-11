Сили оборони "підпалили" нафтостанцію РФ, яка живить бази авіації та флоту
Українські сили оборони провели масштабну операцію, уразивши нафтову інфраструктуру в Краснодарському краї РФ та Криму, а також низку ворожих складів боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ та власні джерела в СБУ.
Удари по нафтовій інфраструктурі
Як повідомили джерела, безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно з Силами безпілотних систем (СБС) атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Кримська" у Краснодарському краї.
Цей об’єкт входить до системи магістральних нафтопроводів "Транснефті" і забезпечує пальним базу тактичної авіації в Кримську та Чорноморський флот РФ у Новоросійську.
"СБУ послідовно знижує спроможності ворога у військовій, економічній та логістичній сферах. Подібні операції триватимуть і надалі, доки росія вестиме війну проти України", - зазначило поінформоване джерело в СБУ.
За даними місцевої влади, на території станції після атаки виникла пожежа. Також у Генштабі підтвердили ураження нафтобази "Гвардійська" в окупованому Криму.
Знищення складів та пунктів управління
Окрім нафтових об’єктів, українські військові завдали ударів по логістичних вузлах на окупованих територіях:
- Склади боєприпасів - зафіксовано влучання в районах Макіївки та Донецька, а також в Осипенко Запорізької області.
- Пункти управління БПЛА - вогневого ураження завдано в районах Коновалова (Запоріжжя) та Голої Пристані (Херсонщина).
- Жива сила - уражено місця зосередження особового складу ворога поблизу Степового, Степногірська, Приазовського та Рибного.
У Генштабі наголосили, що ці заходи спрямовані на зниження наступального потенціалу агресора.
"Кожен такий удар послаблює ресурсну базу агресора та ускладнює забезпечення його військ", - підкреслило джерело в спецслужбах.
Атаки на нафтову інфраструктуру ворога
Нагадаємо, що українські Сили оборони системно нищать логістику та енергетичну інфраструктуру ворога. Зокрема, нещодавно Генеральний штаб ЗСУ вже підтверджував успішне ураження нафтоперекачувальної станції "Кримська", що є критично важливою для забезпечення окупаційних військ.
Крім того, українські дрони демонструють здатність завдавати ударів на відстані понад 1000 кілометрів. Так, нещодавно у Каспійському морі було уражено дві російські бурові платформи, які ворог використовував для видобутку ресурсів та підтримки свого воєнного потенціалу.
Попри заклики деяких західних партнерів утримуватися від атак на енергооб'єкти РФ, Україна продовжує реалізацію свого плану. Як заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, Сили оборони не припинятимуть ударів по російських нафтобазах, оскільки це безпосередньо послаблює спроможність агресора вести війну.