Сили оборони "підпалили" нафтостанцію РФ, яка живить бази авіації та флоту

Українські сили оборони провели масштабну операцію, уразивши нафтову інфраструктуру в Краснодарському краї РФ та Криму, а також низку ворожих складів боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ та власні джерела в СБУ.

Удари по нафтовій інфраструктурі

Як повідомили джерела, безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно з Силами безпілотних систем (СБС) атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Кримська" у Краснодарському краї.

Цей об’єкт входить до системи магістральних нафтопроводів "Транснефті" і забезпечує пальним базу тактичної авіації в Кримську та Чорноморський флот РФ у Новоросійську.

"СБУ послідовно знижує спроможності ворога у військовій, економічній та логістичній сферах. Подібні операції триватимуть і надалі, доки росія вестиме війну проти України", - зазначило поінформоване джерело в СБУ.

За даними місцевої влади, на території станції після атаки виникла пожежа. Також у Генштабі підтвердили ураження нафтобази "Гвардійська" в окупованому Криму.

Знищення складів та пунктів управління

Окрім нафтових об’єктів, українські військові завдали ударів по логістичних вузлах на окупованих територіях:

Склади боєприпасів - зафіксовано влучання в районах Макіївки та Донецька, а також в Осипенко Запорізької області.

- зафіксовано влучання в районах Макіївки та Донецька, а також в Осипенко Запорізької області. Пункти управління БПЛА - вогневого ураження завдано в районах Коновалова (Запоріжжя) та Голої Пристані (Херсонщина).

- вогневого ураження завдано в районах Коновалова (Запоріжжя) та Голої Пристані (Херсонщина). Жива сила - уражено місця зосередження особового складу ворога поблизу Степового, Степногірська, Приазовського та Рибного.

У Генштабі наголосили, що ці заходи спрямовані на зниження наступального потенціалу агресора.

"Кожен такий удар послаблює ресурсну базу агресора та ускладнює забезпечення його військ", - підкреслило джерело в спецслужбах.