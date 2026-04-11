Силы обороны "подожгли" нефтестанцию РФ, которая питает базы авиации и флота
Украинские силы обороны провели масштабную операцию, поразив нефтяную инфраструктуру в Краснодарском крае РФ и Крыму, а также ряд вражеских складов боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ и собственные источники в СБУ.
Удары по нефтяной инфраструктуре
Как сообщили источники, беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с Силами беспилотных систем (СБС) атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию "Крымская" в Краснодарском крае.
Этот объект входит в систему магистральных нефтепроводов "Транснефти" и обеспечивает горючим базу тактической авиации в Крымске и Черноморский флот РФ в Новороссийске.
"СБУ последовательно снижает способности врага в военной, экономической и логистической сферах. Подобные операции будут продолжаться и в дальнейшем, пока россия будет вести войну против Украины", - отметил информированный источник в СБУ.
По данным местных властей, на территории станции после атаки возник пожар. Также в Генштабе подтвердили поражение нефтебазы "Гвардейская" в оккупированном Крыму.
Уничтожение складов и пунктов управления
Кроме нефтяных объектов, украинские военные нанесли удары по логистическим узлам на оккупированных территориях:
- Склады боеприпасов - зафиксировано попадание в районах Макеевки и Донецка, а также в Осипенко Запорожской области.
- Пункты управления БПЛА - огневое поражение нанесено в районах Коновалова (Запорожье) и Голой Пристани (Херсонская область).
- Живая сила - поражены места сосредоточения личного состава врага вблизи Степного, Степногорска, Приазовского и Рыбного.
В Генштабе отметили, что эти меры направлены на снижение наступательного потенциала агрессора.
"Каждый такой удар ослабляет ресурсную базу агрессора и усложняет обеспечение его войск", - подчеркнул источник в спецслужбах.
Атаки на нефтяную инфраструктуру врага
Напомним, что украинские Силы обороны системно уничтожают логистику и энергетическую инфраструктуру врага. В частности, недавно Генеральный штаб ВСУ уже подтверждал успешное поражение нефтеперекачивающей станции "Крымская", которая является критически важной для обеспечения оккупационных войск.
Кроме того, украинские дроны демонстрируют способность наносить удары на расстоянии более 1000 километров. Так, недавно в Каспийском море были поражены две российские буровые платформы, которые враг использовал для добычи ресурсов и поддержки своего военного потенциала.
Несмотря на призывы некоторых западных партнеров воздерживаться от атак на энергообъекты РФ, Украина продолжает реализацию своего плана. Как заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, Силы обороны не будут прекращать удары по российским нефтебазам, поскольку это непосредственно ослабляет способность агрессора вести войну.