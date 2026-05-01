Сили оборони за допомогою роботів знищили росіян у Куп’янську (відео)

18:13 01.05.2026 Пт
2 хв
Опорний пункт разом з росіянами знищений без жодного бійця на полі бою
aimg Валерій Ульяненко
Фото: НРК знищили росіян у Куп’янську (DevDroid)

У Куп’янську полк "Лава" 2-го корпусу НГУ "Хартія" за допомогою роботів успішно виконав операцію зі знищення відділення російських окупантів, які закріпилися в будинку.

Протягом операції українські військовослужбовці застосували різні типи дронів - ударні безпілотники, обладнані гранатометами, камікадзе із вибухівкою тощо.

"За результатами операції опорний пункт росіян зруйновано, особовий склад ліквідовано, склад боєприпасів знищено, - розповіли у "Лаві".

В ході операції не було задіяно жодного бійця на полі бою. Водночас у "Хартії" зауважили, що за цією операцією стоять десятки військових корпусу - планувальники, розвідники, оператори, інженери, механіки, зв’язківці.

""Хартія" і "Лава" продовжують демонструвати нову якість українського війська - технологічного, розумного, основаного на ефективності, плануванні та підготовці", - зазначається у відео.

Що відомо про "Лаву"

У вересні 2025 року 2-й корпус НГУ "Хартія" оголосив про створення нового підрозділу - батальйону безпілотних систем "Лава", який став першим роботизованим підрозділом корпусу. У квітні 2026-го батальйон масштабувався до полку.

"Лава" - високотехнологічний юніт, що працює з різними типами дронів: мультироторами й літакового типу, розвідувальними й ударними, а також із наземними роботизованими комплексами (НРК).

Паралельно полк розвиває власні R&D-напрямки: адаптує НРК під різні логістичні місії, інтегрує штучний інтелект в управління роботами та розробляє бойові варіанти їхнього застосування.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що ЗСУ вперше зуміли за допомогою безпілотників і (НРК взяти під контроль позицію окупантів. Піхота в операції участі не брала.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про те, що в березні роботизовані комплекси виконали на 50% більше завдань, ніж у лютому.

