Силы обороны с помощью роботов уничтожили россиян в Купянске (видео)

В течение операции украинские военнослужащие применили различные типы дронов - ударные беспилотники, оборудованные гранатометами, камикадзе со взрывчаткой и тому подобное.

"По результатам операции опорный пункт россиян разрушен, личный состав ликвидирован, склад боеприпасов уничтожен, - рассказали в "Лаве".

В ходе операции не было задействовано ни одного бойца на поле боя. В то же время в "Хартии" отметили, что за этой операцией стоят десятки военных корпуса - планировщики, разведчики, операторы, инженеры, механики, связисты.

""Хартия" и "Лава" продолжают демонстрировать новое качество украинского войска - технологического, умного, основанного на эффективности, планировании и подготовке", - отмечается в видео.

Что известно о "Лаве"

В сентябре 2025 года 2-й корпус НГУ "Хартия" объявил о создании нового подразделения - батальона беспилотных систем "Лава", который стал первым роботизированным подразделением корпуса. В апреле 2026-го батальон масштабировался до полка.

"Лава" - высокотехнологичный юнит, работающий с различными типами дронов: мультироторами и самолетного типа, разведывательными и ударными, а также с наземными роботизированными комплексами (НРК).

Параллельно полк развивает собственные R&D-направления: адаптирует НРК под различные логистические миссии, интегрирует искусственный интеллект в управление роботами и разрабатывает боевые варианты их применения.