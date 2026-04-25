ua en ru
Сб, 25 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл України Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

В НАТО захоплені українськими бойовими роботами та їх головною перевагою на фронті

20:13 25.04.2026 Сб
2 хв
Головною перевагою українських роботів є швидка адаптація під зміни на фронті
aimg Юлія Маловічко
В НАТО захоплені українськими бойовими роботами та їх головною перевагою на фронті Фото: роботи вважаються вбивцями російської бронетехніки (DevDroid)

Українська компанія DevDroid регулярно оновлює бойових роботів, що дозволяє швидко адаптувати техніку до змін на фронті. Саме цією перевагою і захопились в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Українська оборонно-технологічна компанія DevDroid впровадила підхід, за якого бойові роботи отримують оновлення програмного забезпечення так само, як мобільні телефони або операційні системи.

Йдеться про регулярні дистанційні апдейти, які дозволяють додавати нові функції, виправляти помилки та підвищувати ефективність систем буквально за лічені хвилини.

За словами представника компанії, програмне забезпечення роботів оновлюють кожні кілька тижнів. У деяких випадках виправлення можуть встановлюватися практично миттєво - це критично в умовах війни.

Розробники можуть протестувати нову функцію разом із підрозділом і вже протягом тижня розгорнути її на всіх системах.

Водночас, як і у випадку зі смартфонами, лише програмних оновлень недостатньо. Приблизно раз на пів року компанія проводить серйозні апгрейди “заліза”, які можуть суттєво змінювати можливості техніки - наприклад, збільшувати дальність роботи роботів.

Для цього інженерні команди працюють безпосередньо поблизу фронту: вони ремонтують пошкоджені системи, модернізують їх і навіть евакуюють з поля бою.

Ключову роль у вдосконаленні технологій відіграє зворотний зв’язок від військових. Саме завдяки їхнім запитам, зокрема, з’явилася ідея оснащення роботів протитанковими засобами.

Компанія підтримує постійний зв’язок із підрозділами, що дозволяє оперативно реагувати на потреби та швидко впроваджувати зміни.

Західні партнери вже визнають, що мають вчитися у ЗСУ. На думку адмірала П'єра Вандьє, Верховного головнокомандувача НАТО з питань трансформації, Альянсу вкрай необхідна українська "ДНК адаптації".

Слід зазначити, що використання роботизованих систем на фронті стрімко зростає. За останні три місяці вони виконали понад 22 тисячі місій.

Україна планує масштабувати цей напрям: лише за пів року можуть закупити близько 25 тисяч нових роботів, а в перспективі - перевести всю фронтову логістику на роботизовані рішення.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що українські захисники зуміли за допомогою безпілотників і наземних роботизованих комплексів (НРК) взяти під контроль позицію окупантів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТО Збройні сили України
Новини
Аналітика
