"Ламаємо хребет ворогу": Сирський озвучив приголомшливу статистику з фронту
У березні на 29% зріс показник загальних втрат особового складу російської армії, завданих підрозділами безпілотних систем ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
За його словами, Сили оборони України утримують стратегічну ініціативу та не дозволяють російським військам поновити широкомасштабний наступ.
Один із ключових факторів переваги ЗСУ - безпілотні сили. Саме ці підрозділи наразі завдають найбільш масового та ефективного ураження по ворогу.
"Уже чотири місяці поспіль, починаючи з грудня 2025-го, наші підрозділи безпілотних систем знешкоджують більше особового складу противника, ніж він рекрутує до своїх лав", - зазначив Сирський.
Так, у березні порівняно з лютим на 29% зріс показник загальних втрат особового складу ворога, завданих українськими підрозділами безпілотних систем.
Як розповів головком, у середньому за добу підрозділи безпілотних сил вже виконують більше 11 тисяч бойових завдань.
При цьому за результатами березня уражено на 50% більше верифікованих цілей у порівнянні зі статистикою лютого - це понад 150 тисяч.
Також Сирський окремо виділив зростання ефективності українських засобів Middle Strike:
- Майже 350 ударів на оперативну глибину (30-120 км).
- Уражено 143 об’єкти логістики та склади противника, 52 пункти управління російської армії, 20 об’єктів нафтової й енергетичної галузі ворога та багато іншого.
Окрім того, позицій пілотів дронів противника у березні подавлено на 26% більше, ніж у лютому.
"Це комплексний результат роботи вітчизняних виробників безпілотних авіаційних комплексів (БпАК), зростання майстерності операторів та ухвалених нами організаційних рішень", - зазначив Сирський.
За його словами, українські наземні роботизовані комплекси в березні також збільшили кількість виконаних завдань більше ніж на 50% порівняно з лютим.
Водночас і росіяни не сточть на місці. Згідно з даними розвідки, станом на початок квітня окупанти розширили чисельність своїх військ безпілотних систем до 101 тисяч військовослужбовців, а на кінець 2026 року планують довести до 165,5 тисяч.
При цьому триває подальша розбудова підрозділів безпілотних систем у різних родах та видах військ ЗСУ.
"За підсумками наради визначив завдання щодо розвитку наших безпілотних систем. Продовжуємо ламати хребет ворогу та водночас зберігати життя українським воїнам", - наголосив Сирський.
Ситуація на фронті та втрати ворога
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Росія намагається посилити штурмову активність на фронті, проте лише зазнає ще більших втрат. Крім того, росіяни зірвали власні дедлайни у трьох областях.
Так, російська армія тільки за березень втратила понад 35 тисяч солдатів. Величезну кількість ворожих солдатів було знешкоджено за допомогою дронів.
Варто зазначити, що наразі співвідношення застосування ударних дронів в українських військ та росіян 1,3 до 1. Перевага у ЗСУ.