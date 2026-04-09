"Ламаємо хребет ворогу": Сирський озвучив приголомшливу статистику з фронту

У березні на 29% зріс показник загальних втрат особового складу російської армії, завданих підрозділами безпілотних систем ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За його словами, Сили оборони України утримують стратегічну ініціативу та не дозволяють російським військам поновити широкомасштабний наступ.

Один із ключових факторів переваги ЗСУ - безпілотні сили. Саме ці підрозділи наразі завдають найбільш масового та ефективного ураження по ворогу.

"Уже чотири місяці поспіль, починаючи з грудня 2025-го, наші підрозділи безпілотних систем знешкоджують більше особового складу противника, ніж він рекрутує до своїх лав", - зазначив Сирський.

Так, у березні порівняно з лютим на 29% зріс показник загальних втрат особового складу ворога, завданих українськими підрозділами безпілотних систем.

Як розповів головком, у середньому за добу підрозділи безпілотних сил вже виконують більше 11 тисяч бойових завдань.

При цьому за результатами березня уражено на 50% більше верифікованих цілей у порівнянні зі статистикою лютого - це понад 150 тисяч.

Також Сирський окремо виділив зростання ефективності українських засобів Middle Strike:

Майже 350 ударів на оперативну глибину (30-120 км).

Уражено 143 об’єкти логістики та склади противника, 52 пункти управління російської армії, 20 об’єктів нафтової й енергетичної галузі ворога та багато іншого.

Окрім того, позицій пілотів дронів противника у березні подавлено на 26% більше, ніж у лютому.

"Це комплексний результат роботи вітчизняних виробників безпілотних авіаційних комплексів (БпАК), зростання майстерності операторів та ухвалених нами організаційних рішень", - зазначив Сирський.

За його словами, українські наземні роботизовані комплекси в березні також збільшили кількість виконаних завдань більше ніж на 50% порівняно з лютим.

Водночас і росіяни не сточть на місці. Згідно з даними розвідки, станом на початок квітня окупанти розширили чисельність своїх військ безпілотних систем до 101 тисяч військовослужбовців, а на кінець 2026 року планують довести до 165,5 тисяч.

При цьому триває подальша розбудова підрозділів безпілотних систем у різних родах та видах військ ЗСУ.

"За підсумками наради визначив завдання щодо розвитку наших безпілотних систем. Продовжуємо ламати хребет ворогу та водночас зберігати життя українським воїнам", - наголосив Сирський.