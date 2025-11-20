Сили оборони атакували НПЗ у Рязані та скупчення окупантів на Донеччині

Що відомо про НПЗ у Рязані та чергову атаку на об'єкт

"У ході зменшення спроможностей збройних сил російської федерації, підрозділи Сил оборони України, завдали повторного вогневого ураження по Рязанському нафтопереробному заводу у Рязанській області РФ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають військові, було зафіксовано влучання в ціль та пожежу в районі установок вторинної переробки нафти.

Наразі ступінь збитків уточнюється.

Рязанський НПЗ, з проєктною потужністю 17.1 млн тонн нафти на рік, входить в перелік найбільших НПЗ РФ. Продукує бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне пальне ТС-1, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки.

Завод виготовляє в середньому 840 тисяч тонн авіаційного гасу на рік та задіяний у забезпеченні повітряно-космічних сил армії російських окупантів.

Під ударом також були окупанти на Донеччині

Окрім того, зафіксовано влучання по зосередженню живої сили на тимчасово окупованій території Донецької області. Втрати загарбників уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення пально-мастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії і змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - додали в Генштабі.