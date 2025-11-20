Вибухи у Рязані: що могли атакувати невідомі дрони

У Рязані місцеві мешканці скаржаться на гучні вибухи в ніч на 20 листопада. Перед цим у місті оголошували "дронову небезпеку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Небезпеку ударів безпілотниками в Рязані оголосили до опівночі 19 листопада.

Місцевим мешканцям традиційно радили не підходити до вікон, зайти у безпечне місце та залишатись там до відбою сигналу небезпеки.

Після другої години ночі місцеві пабліки з посиланням на підписників почали писати про гучні вибухи.

Також місцеві мешканці скаржились на невідомі безпілотники у небі над містом та областю.

"Дронова небезпека" оголошувалась над аеропортом Дягілево.

З'являлась інформація про роботу ППО.

Проукраїнський Telegram-канал Exilenova+ опублікував кілька відео із вибухами у Рязані і припустив, що невідомі дрони могли атакувати місцевий нафтопереробний завод.

Рязанський нафтопереробний завод виробляє бензини, дизель, скраплений газ та близько 840 тисяч тонн авіаційного гасу ТС-1 на рік. Саме його використовують російські повітряно-космічні сили.