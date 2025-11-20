ua en ru
Чт, 20 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Вибухи у Рязані: що могли атакувати невідомі дрони

Росія, Четвер 20 листопада 2025 04:50
UA EN RU
Вибухи у Рязані: що могли атакувати невідомі дрони Ілюстративне фото: пожежник МНС РФ (Telegram mchs_official)
Автор: Марина Балабан

У Рязані місцеві мешканці скаржаться на гучні вибухи в ніч на 20 листопада. Перед цим у місті оголошували "дронову небезпеку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Небезпеку ударів безпілотниками в Рязані оголосили до опівночі 19 листопада.

Місцевим мешканцям традиційно радили не підходити до вікон, зайти у безпечне місце та залишатись там до відбою сигналу небезпеки.

Після другої години ночі місцеві пабліки з посиланням на підписників почали писати про гучні вибухи.

Також місцеві мешканці скаржились на невідомі безпілотники у небі над містом та областю.

"Дронова небезпека" оголошувалась над аеропортом Дягілево.

З'являлась інформація про роботу ППО.

Проукраїнський Telegram-канал Exilenova+ опублікував кілька відео із вибухами у Рязані і припустив, що невідомі дрони могли атакувати місцевий нафтопереробний завод.

Рязанський нафтопереробний завод виробляє бензини, дизель, скраплений газ та близько 840 тисяч тонн авіаційного гасу ТС-1 на рік. Саме його використовують російські повітряно-космічні сили.

Атаки на Рязань

Раніше РБК-Україна писало про малорозмірну повітряну кулю, яка, імовірно, атакувала Рязань. Російські структури вперше повідомили про таку загрозу атаки 18 листопада.

Відповідне попередження оголошували в Рязані та Рязанській області. За інформацією МНС, йдеться про новий тип повітряних цілей, щодо яких введено режим підвищеної готовності.

Також Рязанський НПЗ зазнав атаки 15 листопада. Тоді Генштаб ЗСУ повідомив, що Українські Сили оборони завдали серії високоточних ударів по важливих військових та інфраструктурних об’єктах РФ, значно послабивши можливості ворога завдавати ракетно-бомбові удари. Серед них був НПЗ у Рязані. На території заводу були зафіксовано численні вибухи та масштабна пожежа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація НПЗ Вибухи
Новини
"Мирний план" Віткоффа і Дмитрієва просуває капітуляцію України: ЗМІ назвали пункти
"Мирний план" Віткоффа і Дмитрієва просуває капітуляцію України: ЗМІ назвали пункти
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті