Силы обороны атаковали НПЗ в Рязани и скопление оккупантов в Донецкой области

Что известно о НПЗ в Рязани и очередной атаке на объект

"В ходе уменьшения возможностей вооруженных сил российской федерации, подразделения Сил обороны Украины, нанесли повторное огневое поражение по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области РФ", - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, было зафиксировано попадание в цель и пожар в районе установок вторичной переработки нефти.

Сейчас степень ущерба уточняется.

Рязанский НПЗ, с проектной мощностью 17.1 млн тонн нефти в год, входит в перечень крупнейших НПЗ РФ. Производит бензины А-92/95/98/100, дизель, реактивное топливо ТС-1, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки.

Завод производит в среднем 840 тысяч тонн авиационного керосина в год и задействован в обеспечении воздушно-космических сил армии российских оккупантов.

Под ударом также были оккупанты в Донецкой области

Кроме того, зафиксировано попадание по сосредоточению живой силы на временно оккупированной территории Донецкой области. Потери захватчиков уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов, обеспечение горюче-смазочными материалами и боеприпасами захватнической армии и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - добавили в Генштабе.