Вогонь не вщухає: у російському Новошахтинську другу добу горить НПЗ після атаки дронів

У російському місті Новошахтинськ Ростовської області РФ другу добу триває масштабна пожежа на нафтопереробному заводі. В ніч на 21 серпня підприємство атакували безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал ASTRA.

На опублікованих у російських пабліках відео видно густий чорний дим, який підіймається у небо і помітний за багато кілометрів.

Що відомо про завод

Новошахтинський НПЗ - єдиний діючий нафтопереробний завод у Ростовській області. Він є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії та бере участь у забезпеченні армії РФ паливом і мастильними матеріалами.

Загальний обсяг резервуарів на підприємстві перевищує 210 тисяч кубометрів.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що завод охороняли дві системи ППО "Панцир" та одна "Тор".

Однак вони не змогли повністю відбити атаку, внаслідок чого на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, яка триває й досі.