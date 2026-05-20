Українські дрони знищили школу пілотів РФ з десятками окупантів

У результаті удару знищено виробничі та ремонтні приміщення. На об'єкті перебували чотири бронеавтомобілі "Тигр", доставлені на ремонт, - всі машини знищені. Також ліквідовано боєкомплекти і комплектуючі для виробництва безпілотників.

Загинув начальник школи - підполковник з позивним "Бурий". Загальні безповоротні втрати особового складу становлять щонайменше 65 осіб.

Удар координував Центр глибинних уражень СБС. За даними підрозділу, знищення таких об'єктів безпосередньо підриває спроможності противника з підготовки екіпажів БпЛА, ремонту бронетехніки та забезпечення підрозділів на лінії фронту.

Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді розкрив деталі операції. За його словами, удар отримав назву "Сніг Ахмату" - за назвою населеного пункту Сніжне на тимчасово окупованій Донеччині, де розташовувався об'єкт.

Ціллю став навчально-виробничий комплекс 78-го моторизованого полку спеціального призначення "Север-Ахмат" імені Кадирова, що діє у складі 42-ї дивізії. В ніч на 20 травня 1-й окремий центр СБС завдав 11 спланованих ударів засобами middle strike з бойовими частинами по 100 кг.

Основний двоповерховий комплекс площею 2 484 кв. м містив збірку БпЛА та боєчастин, а також приміщення для особового складу. Вибух боєкомплекту у підвалі посилив ураження.

"Таких центрів підготовки російської академії ракетних і артилерійських наук на ТОТ розгорнуто три. Залишилося два. Поки", - написав Мадяр.