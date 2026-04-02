Мінус Ан-72 та дрони "Оріон": у ЗСУ розкрили деталі успішних ударів по Криму (відео)

Українські військові уразили в Криму склад із рідкісними російськими дронами "Оріон". Також під удар потрапили літак Ан-72П та РЛС, що забезпечувала наведення авіації окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем ЗСУ.

Деталі операції та знищена техніка

За інформацією військових, оператори 1-го окремого центру СБС у координації з Центром глибинних уражень завдали серії ударів по військових об'єктах загарбників 2 квітня. Головною ціллю став склад зберігання багатоцільових БпЛА "Оріон".

Вартість одного такого дрона перевищує 5 мільйонів доларів. Він здатний перебувати у повітрі до 24 годин та нести авіабомби чи ракети.

У результаті атаки підтверджено знищення 4 одиниць цієї техніки.

Окрім складу дронів, українські сили уразили літак Ан-72П - борт морського патрулювання, що використовувався для стеження за прибережною зоною.

Ще однією ціллю стала РЛС П-37 "Меч" - станція призначена для виявлення повітряних цілей та наведення авіації і ППО.

"Точність дій і продумана побудова операцій СБС підривають військовий потенціал противника швидше, ніж він встигає його відновлювати", - наголосили в підрозділі.