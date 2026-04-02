Мінус Ан-72 та дрони "Оріон": у ЗСУ розкрили деталі успішних ударів по Криму (відео)

16:44 02.04.2026 Чт
Сили безпілотних систем разом із ГУР провели масштабну атаку в Криму
aimg Сергій Козачук
Фото: ЗСУ уразили в Криму склад із рідкісними російськими дронами "Оріон" (Getty Images)

Українські військові уразили в Криму склад із рідкісними російськими дронами "Оріон". Також під удар потрапили літак Ан-72П та РЛС, що забезпечувала наведення авіації окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем ЗСУ.

Читайте також: Найбільші перебої в історії: СБС розкрили деталі ударів по нафтових портах РФ

Деталі операції та знищена техніка

За інформацією військових, оператори 1-го окремого центру СБС у координації з Центром глибинних уражень завдали серії ударів по військових об'єктах загарбників 2 квітня. Головною ціллю став склад зберігання багатоцільових БпЛА "Оріон".

Вартість одного такого дрона перевищує 5 мільйонів доларів. Він здатний перебувати у повітрі до 24 годин та нести авіабомби чи ракети.

У результаті атаки підтверджено знищення 4 одиниць цієї техніки.

Окрім складу дронів, українські сили уразили літак Ан-72П - борт морського патрулювання, що використовувався для стеження за прибережною зоною.

Ще однією ціллю стала РЛС П-37 "Меч" - станція призначена для виявлення повітряних цілей та наведення авіації і ППО.

"Точність дій і продумана побудова операцій СБС підривають військовий потенціал противника швидше, ніж він встигає його відновлювати", - наголосили в підрозділі.

Успішні операції ЗСУ в Криму

Нагадаємо, українські Сили оборони останнім часом значно активізували удари по військових об'єктах окупантів на півострові.

Так, 24 березня Сили оборони провели серію точних атак, під час яких було знищено пускову установку "Бастіон" - один із ключових елементів російського ракетного контролю над морем.

Вже 27 березня у районі Гвардійського захисники уразили радіолокаційний комплекс "Валдай", що мав захищати небо від дронів.

Крім того, 1 квітня масована атака безпілотників спричинила масштабний блекаут у Криму, залишивши без світла цілі райони.

Російська Федерація Крим Сили безпілотних систем Війна в Україні
Новини
У Львові вбили військового ТЦК, поліція затримала нападника
У Львові вбили військового ТЦК, поліція затримала нападника
Аналітика
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої