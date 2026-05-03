Мільярдні втрати для РФ: скільки техніки ППО знищили ЗСУ за квітень

Протягом квітня 2026 року українські Сили безпілотних систем уразили 38 одиниць ворожої техніки ППО на суму близько 1,1 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Сил безпілотних систем.

"Угруповання СБС змінює характер сучасної війни та забезпечує можливість завдання асиметричних ударів далеко за лінією зіткнення в районах, які противник раніше вважав відносно безпечними", - йдеться у повідомленні.

Військові зазначають, що операція "ППОцид" триває. Угруповання продовжує нарощувати темп і розширювати глибину уражень .

Зокрема, йдеться про комплекси "Зоопарк", РЛС "Каста", "Небо-М", П-37 "Меч", РЕБ "Палантин", РЛС радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" та РЛС 92Н6Е зі складу комплексу С-400.

Крім того, українські бійці вивели з ладу 13 засобів радіолокації та радіоелектронної боротьби.

За звітний період було уражено 25 зенітно-ракетних комплексів, серед яких:

Як наголосили військові, підрозділи діють у координації з Центром глибинних уражень та завдають ударів по об'єктах противника.

Удари по тилу ворога

Нагадаємо, українські військові регулярно завдають результативних ударів по військових об'єктах окупантів як на воді, так і в глибокому тилу.

Нещодавно в порту Приморськ було уражено російський ракетний корабель "Каракурт", який є носієм крилатих ракет "Калібрів".

Крім того, підрозділи Сил безпілотних систем провели серію прицільних ударів по засобах ППО та об'єктах управління російської армії.

Також варто згадати успішну атаку, коли українські дрони подолали 1700 км до аеродрому "Шагол" та знищили чотири російські літаки (Су-34 та Су-57).