ua en ru
Нд, 03 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Мільярдні втрати для РФ: скільки техніки ППО знищили ЗСУ за квітень

17:50 03.05.2026 Нд
2 хв
Що відомо про роботу Сил безпілотних систем?
aimg Сергій Козачук
Мільярдні втрати для РФ: скільки техніки ППО знищили ЗСУ за квітень Фото: СБС в квітні знищили техніку ППО РФ на 1,1 млрд доларів (Facebook.com/Міноборони РФ)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Протягом квітня 2026 року українські Сили безпілотних систем уразили 38 одиниць ворожої техніки ППО на суму близько 1,1 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил безпілотних систем.

Читайте також: Мінус ще один носій "Калібрів": Сили оборони уразили ракетний корабель "Каракурт"

Яку техніку було уражено

Як наголосили військові, підрозділи діють у координації з Центром глибинних уражень та завдають ударів по об'єктах противника.

За звітний період було уражено 25 зенітно-ракетних комплексів, серед яких:

  • ЗРК "Тор"
  • "Тор-М2"
  • "Бук"
  • "Панцир»"
  • "Оса"
  • ЗУ-23-2 на МТЛБ
  • С-350

Крім того, українські бійці вивели з ладу 13 засобів радіолокації та радіоелектронної боротьби.

Зокрема, йдеться про комплекси "Зоопарк", РЛС "Каста", "Небо-М", П-37 "Меч", РЕБ "Палантин", РЛС радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" та РЛС 92Н6Е зі складу комплексу С-400.

Розширення глибини ударів

Військові зазначають, що операція "ППОцид" триває. Угруповання продовжує нарощувати темп і розширювати глибину уражень.

"Угруповання СБС змінює характер сучасної війни та забезпечує можливість завдання асиметричних ударів далеко за лінією зіткнення в районах, які противник раніше вважав відносно безпечними", - йдеться у повідомленні.

Удари по тилу ворога

Нагадаємо, українські військові регулярно завдають результативних ударів по військових об'єктах окупантів як на воді, так і в глибокому тилу.

Нещодавно в порту Приморськ було уражено російський ракетний корабель "Каракурт", який є носієм крилатих ракет "Калібрів".

Крім того, підрозділи Сил безпілотних систем провели серію прицільних ударів по засобах ППО та об'єктах управління російської армії.

Також варто згадати успішну атаку, коли українські дрони подолали 1700 км до аеродрому "Шагол" та знищили чотири російські літаки (Су-34 та Су-57).

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сили безпілотних систем ППО Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Вчорашня атака на Київщину була нетиповою: "Флеш" показав, які дрони запускала РФ
Вчорашня атака на Київщину була нетиповою: "Флеш" показав, які дрони запускала РФ
Аналітика
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги