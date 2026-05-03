Сили безпілотних систем завдали нових ударів по важливих об’єктах росіян

11:55 03.05.2026 Нд
2 хв
Були уражені засоби ППО і не тільки
aimg Тетяна Степанова
Сили безпілотних систем завдали нових ударів по важливих об'єктах росіян
Підрозділи Сил безпілотних систем здійснили серію прицільних ударів по засобах ППО, радіолокаційних комплексах та об’єктах управління російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил безпілотних систем ЗСУ.

Так, 1-й окремий центр уразив ЗРГК "Панцир-С1" у Донецькій області, ЗРК "Тор" у Луганській, РЛС типу П-18 у Запорізькій, ремонтну базу та телекомунікаційний центр противника у Луганській та Донецькій областях.

Водночас оператори прикордонного підрозділу "Фенікс" завдали ураження по РЛС типу П-18 у Луганській області.

Бійці 412-ї бригади Nemesis та 1-го окремого центру уразили одразу 6 систем контролю протиповітряного простору.

Бійці 414-ї бригади "Птахи Мадяра" уразили пункт постійної дислокації загону "Шторм", а також пункт дислокації підрозділу "Рубікон" у Донецькій області.

Окремо було уражено пункт дислокації особового складу у Запорізькій області. Унаслідок ударів противник зазнав втрат у живій силі, а також було порушено систему управління підрозділами.

Успішні операції Сил безпілотних систем

Нагадаємо, минулого тижня українські дрони уразили російські літаки Су-57 та Су-34 на аеродромі "Шагол" у РФ. Цілі розташовані за 1700 км від кордону.

Також у Генштабі підтвердили проведення операції зі зниження ударного потенціалу РФ, під час якої було уражено російські військові літаки на віддаленому аеродромі.

Раніше українські воїни за допомогою безпілотників атакували російські бойові вертольоти Мі-28 і Мі-17, які базувалися у Воронезькій області.

