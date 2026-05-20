Украинские дроны уничтожили школу пилотов РФ с десятками оккупантов

В результате удара уничтожены производственные и ремонтные помещения. На объекте находились четыре бронеавтомобиля "Тигр", доставленные на ремонт, - все машины уничтожены. Также ликвидированы боекомплекты и комплектующие для производства беспилотников.

Погиб начальник школы - подполковник с позывным "Бурый". Общие безвозвратные потери личного состава составляют не менее 65 человек.

Удар координировал Центр глубинных поражений СБС. По данным подразделения, уничтожение таких объектов непосредственно подрывает способности противника по подготовке экипажей БпЛА, ремонту бронетехники и обеспечению подразделений на линии фронта.

Командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди раскрыл детали операции. По его словам, удар получил название "Снег Ахмата" - по названию населенного пункта Снежное на временно оккупированной Донетчине, где располагался объект.

Целью стал учебно-производственный комплекс 78-го моторизованного полка специального назначения "Север-Ахмат" имени Кадырова, действующего в составе 42-й дивизии. В ночь на 20 мая 1-й отдельный центр СБС нанес 11 спланированных ударов средствами middle strike с боевыми частями по 100 кг.

Основной двухэтажный комплекс площадью 2 484 кв. м содержал сборку БпЛА и боечастиц, а также помещения для личного состава. Взрыв боекомплекта в подвале усилил поражение.

"Таких центров подготовки российской академии ракетных и артиллерийских наук на ВОТ развернуто три. Осталось два. Пока", - написал Мадьяр.