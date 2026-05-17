Головна » Новини » Війна в Україні

Сили безпілотних систем завдали нових ударів по об'єктах Чорноморського флоту РФ

13:42 17.05.2026 Нд
Українські дрони уразили понад 10 об'єктів ворога
aimg Тетяна Степанова
Протягом 16-17 травня підрозділи Сил безпілотних систем завдали ударів по вузлу стратегічного захищеного зв’язку Чорноморського флоту РФ, прикордонному кораблю, ЗРК "Тор-М2" та інших важливих об'єктах ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил безпілотних систем.

Так, оператори 1-го окремого центру уразили вузол стратегічного захищеного зв’язку Чорноморського флоту РФ у Криму, місце збору керівного складу противника на Донеччині, портові крани у Бердянську, що використовувалися для забезпечення логістики окупаційних військ, а також прикордонний сторожовий корабель проєкту 10410 у місті Каспійськ, Республіка Дагестан.

Оператори 414-ї бригади "Птахи Мадяра" уразили ЗРК "Тор-М2" у Луганській області, потяг із пально-мастильними матеріалами на Донеччині та телекомунікаційні вежі на Запоріжжі.

Також оператори підрозділу завдали удару по командному пункту ворога на Донеччині.

Оператори 412-ї окремої бригади Nemesis уразили пункт управління БпЛА та склад матеріально-технічного забезпечення безпілотних систем противника на Донеччині.

413-й окремий полк "Рейд" уразив командний пункт противника в районі Покровська.

Удари по об'єктах РФ

Нагадаємо, сьогодні Сили оборони України уразили логістичний вузол російських окупантів біля Селидового, що за 20 км від Покровська.

Також у ніч на 17 травня невідомі дрони масовано атакували Москву та область. Росіяни неодноразово скаржилися на вибухи, а перед цим було голосно також в окупованому Криму.

Згодом Міністерство оборони України підтвердило удари по низці об’єктів у Москві та Московській області, серед яких - НПЗ, нафтобаза та виробництва мікроелектроніки.

"Зеленський про атаку на Москву: цілком справедливі відповіді України на затягування війни"
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
