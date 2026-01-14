Сили безпілотних систем зірвали наступ росіян на Донецькому напрямку (відео)

Операції Сил безпілотних систем

Нагадаємо, в ніч на 13 січня Сили безпілотних систем атакували енергооб'єкти в окупованому Маріуполі Донецької області та знищили склад боєприпасів у Макіївці.

1 січня СБС знищили два дорогі російські зенітно-ракетні комплекси. Йдеться про тактичний ЗРК "ТОР" та радіолокаційну станцію 50Н6Е комплексу С-350 "Вітязь".

Також в ніч з 30 на 31 грудня дрони Сил безпілотних систем уразили низку військових та інфраструктурних обʼєктів росіян у тимчасово окупованих Донецькій, Луганській, Запорізькій області та Криму.

Нещодавно Сили безпілотних систем уразили низку військових обʼєктів росіян на тимчасово окупованих територіях України.

А у ніч на 30 грудня СБС уразили об’єкти противника, пов’язані зі зберіганням, обслуговуванням та підготовкою запусків ударних дронів на території Донецького аеропорту.

Окрім того, зазначимо, що у грудні Сили безпілотних систем знищували майже у півтора раза більше живої сили противника, ніж у листопаді. Минулого місяця середньодобовий показник складав 415 окупантів.