Головна » Новини » Війна в Україні

"Птахи Мадяра" знищили хаб запусків "Шахедів" у Донецькому аеропорту (відео)

Україна, Вівторок 30 грудня 2025 12:32
"Птахи Мадяра" знищили хаб запусків "Шахедів" у Донецькому аеропорту (відео) Ілюстративне фото: "Птахи Мадяра" знищили хаб запусків "Шахедів" у Донецькому аеропорту (facebook comMinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Кава

У ніч на 30 грудня Сили безпілотних систем уразили об’єкти противника, пов’язані зі зберіганням, обслуговуванням та підготовкою запусків ударних дронів на території Донецького аеропорту.

Як пише РБК-Україна, про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

Зазначається, що операцію було розроблено управлінням розвідки 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра" СБС спільно з новоствореним центром глибинного ураження Угруповання Сил безпілотних систем.

За наявною інформацією, під удар потрапили:

  • логістичний хаб "Герань/Шахед";
  • пункт передпольотної підготовки та технічного обслуговування БпЛА "Герань", "Шахед" і "Гербера";
  • центральний склад бойових частин для безпілотних авіаційних комплексів;
  • накопичувальний склад БпАК "Гербера".

Крім того, уражено пункт зосередження особового складу та технічного персоналу противника, який займався підготовкою і передпусковим обслуговуванням ударних дронів.

Сили безпілотних систем

Нагадаємо, в ніч на 18 грудня оператори Сил безпілотних систем уразили низку російських цілей на тимчасово окупованих територіях України, серед яких - об’єкти ППО, склад зберігання дронів та радіолокаційна станція "Небо".

Напередодні, у ніч на 17 грудня, Сили оборони атакували стратегічні об’єкти військово-промислового комплексу та нафтопереробки на території Росії, зокрема нафтобазу й НПЗ у Краснодарському краї. Раніше українські безпілотники також успішно вразили Алчевський металургійний комбінат і черговий раз - Рязанський нафтопереробний завод.

Раніше ми писали про те, що українські Сили безпілотних систем завдали потужного удару по підрозділу російського ГРУ на тимчасово окупованій території Донецької області.

Сили безпілотних систем Війна в Україні Атака дронів
