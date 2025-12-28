ua en ru
Нд, 28 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Українські дрони уразили низку військових обʼєктів росіян у Криму (відео)

Неділя 28 грудня 2025 10:30
UA EN RU
Українські дрони уразили низку військових обʼєктів росіян у Криму (відео) Фото: українські дрони уразили низку військових обʼєктів РФ у Криму (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сили безпілотних систем уразили низку військових обʼєктів росіян на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді.

"Вночі Птахи 1-го Окремого центру БпС СБС відпрацювали низку військових обʼєктів у ТОТ, у тому числі сучасну хробачу приблуду", - повідомив Мадяр.

За його словами, було уражено:

  • РЛС Валдай (Чорноморське, АР Крим):
  • пункт управління комплексом радіолокаційної розвідки (Чорноморське, АР Крим);
  • базу зберігання та запуску МБЕК (морський безекіпажний катер), Черноморське, АР Крим).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Сили безпілотних систем у грудні знищують майже у півтора раза більше живої сили противника, ніж у листопаді. Зараз середньодобовий показник складає 415 окупантів.

Зокрема, Сили безпілотних систем (СБС) у ніч на 6 грудня завдали успішного удару по російських об'єктах. Українські дрони вразили Алчевський металургійний комбінат і, вкотре, Рязанський НПЗ.

Днями Сили безпілотних систем уразили низку об'єктів російських окупантів на тимчасово окупованих українських територіях. Серед іншого знищено командний пункт та місце дислокації спецпризначенців ГРУ РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сили безпілотних систем Війна в Україні Атака дронів
Новини
Графіки відключень світла в Україні на сьогодні: список по областях
Графіки відключень світла в Україні на сьогодні: список по областях
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну