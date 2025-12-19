ua en ru
Пт, 19 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Майже в півтора рази більше, ніж у листопаді. Мадяр розповів про успіхи СБС у грудні

Україна, П'ятниця 19 грудня 2025 17:03
UA EN RU
Майже в півтора рази більше, ніж у листопаді. Мадяр розповів про успіхи СБС у грудні Фото: командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Сили безпілотних систем у грудні знищують майже у півтора рази більше живої сили противника, ніж у листопаді. Зараз середньодобовий показник складає 415 окупантів.

Як пише РБК-Україна, про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

"7500 за 19 діб грудня - цифри, що мають значення. Плюс 43,7% - приріст знищення живої сили противника Птахами СБС у грудні відносно аналогічного періоду листопада (7500 істот станом на 12:00 19 грудня проти 5217 "хробаків" на 19 листопада) та у 2,7 рази більше, ніж у червні (2787 "тушек" на 19 червня). Ріст 269% за 6 місяців", - повідомив він.

За його словами, більше всього ворогів у грудні знищено на Добропільському напрямку - 2580.

Командувач СБС також повідомив, що середньодобова кількість знищених окупантів у грудні становила 405 осіб. А рекорд було встановлено 11 грудня – 579 "хробаків" на добу. Загалом за грудень СБС знищать під 11 тисяч особового складу противника, спрогнозував Мадяр.

Роберт Бровді наголосив, що з першого дня створення Угруповання СБС пріоритетом цілей визначено саме живу силу противника і ворожих пілотів, а результати підтверджують це.

"Загальна чисельність верифікованої у військовій системі обізнаності Дельта відспіваної чи пошматованої живої сили противника Птахами СБС за 6,5 місяців склала 45 701 хробак - три армійські корпуси хробаків, повний штурмовий склад 15 ворожих бригад або 91 батальйон. Здійснено 780 тисяч бойових вильотів, відпрацьовано понад 150 000 ворожих цілей", - написав він.

За словами Мадяра, наразі питома вага живої сили противника складає рівно 30% від уражених Угрупованням цілей. Мета - збільшити цей показник до 50%. Але для цього треба реалізувати плани по збільшенню чисельності Сил безпілотних систем з 2 до 5% від загальної чисельності української армії, наголосив командувач СБС.

Як відомо, Роберт "Мадяр" Бровді був призначений командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ з 3 червня 2025 року. Також у червні було створено Угруповання Сил безпілотних систем, яке складається з 12 підрозділів СБС та Лінії Дронів.

Нагадаємо, на початку грудня Слідчий комітет Росії оголосив у міжнародний розшук Роберта Бровді, відомого за позивним "Мадяр".

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України
Новини
Зеленський назвав важливою перемогою рішення ЄС щодо України
Зеленський назвав важливою перемогою рішення ЄС щодо України
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ