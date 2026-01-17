Сили безпілотних систем зірвали наступ РФ: знищили піхоту і техніку (відео)

За інформацією СБС, оператори 20-ї окремої бригади безпілотних систем К-2 відбили атаку противника на ключовому напрямку, уразивши піхоту, бронетехніку та наземний роботизований комплекс.

За даними військових, ворог намагається діяти малими піхотними групами, прикриваючи свої дії FPV-дронами та застосовуючи наземні роботизовані системи.

Однак українські бійці своєчасно виявляють ці спроби та знищують противника ще на підступах до позицій Сил оборони.

Такі дії сковують маневр окупантів, суттєво знижують їхні наступальні можливості та не дають розгорнути повноцінну атаку.

Лише протягом січня підрозділи бригади К-2 уражили понад 350 військовослужбовців противника.