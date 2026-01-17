Силы беспилотных систем сорвали наступление РФ: уничтожили пехоту и технику (видео)

Силы беспилотных систем сорвали попытку наступления российских войск на одном из ключевых направлений. Уничтожили пехоту, бронетехнику и роботизированные комплексы врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБС.
По информации СБС, операторы 20-й отдельной бригады беспилотных систем К-2 отбили атаку противника на ключевом направлении, поразив пехоту, бронетехнику и наземный роботизированный комплекс.
По данным военных, враг пытается действовать малыми пехотными группами, прикрывая свои действия FPV-дронами и применяя наземные роботизированные системы.
Однако украинские бойцы своевременно обнаруживают эти попытки и уничтожают противника еще на подступах к позициям Сил обороны.
Такие действия сковывают маневр оккупантов, существенно снижают их наступательные возможности и не дают развернуть полноценную атаку.
Только в течение января подразделения бригады К-2 поразили более 350 военнослужащих противника.
Напомним, что СБС сорвали попытку наступления российских войск на Донецком направлении, нанеся удары по танкам и бронированной технике противника.
Сообщается, что российская армия пытается уменьшить потери бронетехники - ограничивает ее использование непосредственно на линии фронта, усиливает машины дополнительными металлическими конструкциями и активно применяет маскировку.
В ночь на 13 января подразделения Сил беспилотных систем атаковали энергетические объекты во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области, а также уничтожили склад боеприпасов в Макеевке.
Ранее, 1 января, дроны СБС ликвидировали два дорогостоящих российских зенитно-ракетных комплекса - тактический ЗРК "Тор" и радиолокационную станцию 50Н6Е из состава комплекса С-350 "Витязь".
Кроме того, в ночь с 30 на 31 декабря беспилотники СБС поразили ряд военных и инфраструктурных объектов российских войск на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской областей и Крыма.
Отдельно отмечается, что в ночь на 30 декабря Силы беспилотных систем поразили объекты, связанные с хранением, обслуживанием и подготовкой запусков ударных дронов на территории Донецкого аэропорта.