СБС уразили ключовий елемент російського комплексу С-300В на Донеччині (відео)

Сили безпілотних систем в понеділок, 5 січня, уразили радіолокаційну систему російського зенітно-ракетного комплексу С-300В на Донеччині.

Як повідомляє РБК-Україна , про це написав командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді в Telegram .

" Коротше, радянське, але дороге та потужне залізяччя ", - резюмував він.

Мадяр зазначив, що знищений РЛС 9С32 - ключовий компонент комплексу С-300В, а саме станція РЛС та станція наведення 12 керованих ракет одночасно по шести різним цілям.

ЗРК С-300В - радянський зенітний ракетний комплекс для оборони важливих військових об'єктів, угрупувань військ, самохідна система протиракетної та протилітакової оборони.

Для удару було використано боєприпас класу "мідл-страйк". Він має бойову частину у десятки, а інколи й у понад 100 кілограмів.

Він розповів, що РЛС ЗРК С-300В російських окупантів уражена військовими з 412 бригади "Немезис".

Знищення військової техніки РФ

Нагадаємо, 1 січня 2026 року СБС знищили два дорогі російські зенітно-ракетні комплекси. Йдеться про тактичний ЗРК "ТОР" та радіолокаційну станцію 50Н6Е комплексу С-350 "Вітязь".

Крім того, в ніч з 30 на 31 грудня дрони Сил безпілотних систем уразили низку військових та інфраструктурних обʼєктів росіян у тимчасово окупованих Донецькій, Луганській, Запорізькій області та Криму.

Також нещодавно Сили безпілотних систем уразили низку військових обʼєктів росіян на тимчасово окупованих територіях України.

У ніч на 30 грудня СБС уразили об’єкти противника, пов’язані зі зберіганням, обслуговуванням та підготовкою запусків ударних дронів на території Донецького аеропорту.

У грудні Сили безпілотних систем знищували майже у півтора раза більше живої сили противника, ніж у листопаді. Минулого місяця середньодобовий показник складав 415 окупантів.