СБС поразили ключевой элемент российского комплекса С-300В в Донецкой области (видео)

Силы беспилотных систем в понедельник, 5 января, поразили радиолокационную систему российского зенитно-ракетного комплекса С-300В в Донецкой области.

Как сообщает РБК-Украина , об этом написал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди в Telegram .

Он рассказал, что РЛС ЗРК С-300В российских оккупантов поражена военными из 412 бригады "Немезис".

Для удара был использован боеприпас класса "мидл-страйк". Он имеет боевую часть в десятки, а иногда и более 100 килограммов.

ЗРК С-300В - советский зенитный ракетный комплекс для обороны важных военных объектов, группировок войск, самоходная система противоракетной и противосамолетной обороны.

Мадяр отметил, что уничтожен РЛС 9С32 - ключевой компонент комплекса С-300В, а именно станция РЛС и станция наведения 12 управляемых ракет одновременно по шести различным целям.

"Короче, советское, но дорогое и мощное железо", - резюмировал он.