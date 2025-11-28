Сили безпілотних систем за три дні уразили ППО росіян на 60 млн доларів (відео)

Як повідомляється, оператори батальйону Asgard у складі 412-ї бригади Nemesis СБС у взаємодії з 12 ОЦСП та спецпідрозділом ГУР "Кабул 9" поцілили одразу в три дороговартісні ЗРК російських військ.

Було уражено ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" та "Тор-М2". Загальна вартість цих зразків озброєння оцінюється в 60 млн доларів.

Зазначається, що ці комплекси є ключовими елементами системи ворожої ППО противника на оперативно-тактичній та оперативній глибині. Їхнє знищення суттєво послаблює прикриття важливих районів та стратегічних об’єктів.