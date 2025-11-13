"Птахи Мадяра" знищили базу російських ударних дронів "Оріон" у Криму

Українські військові знищили лігво зберігання та обслуговування російських ударно-розвідувальних безпілотників "Оріон" у тимчасово окупованому Криму, в районі населеного пункту Кіровське.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів командувач СБС Роберт Бровді "Мадяр".

За його словами, бійці підрозділу "Птахи Мадяра" завдали удару по ворогу вночі 13 листопада. Саме цей підрозділ 1-го окремого центру СБС (раніше - 14-й полк СБС, - ред.) провів операцію, унаслідок якої об’єкт противника було знищено.

Раніше, 13 вересня 2025 року, бійці 414-ї бригади "Птахів Мадяра" вже збили один із таких дронів "Оріон" у повітрі. За словами "Мадяра", ліквідація сховища в Криму стала логічним продовженням цієї операції.

"Оріон" - це російський розвідувально-ударний дрон, здатний нести авіабомби та ракети "повітря–земля". Його технічні характеристики дозволяють перебувати в повітрі до 24 годин на висоті до 7,5 тисяч метрів, а розмах крил становить 16,3 метра. Такий безпілотник вважається рідкісним і дорогим зразком у російському арсеналі.