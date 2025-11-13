ua en ru
Чт, 13 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Птахи Мадяра" знищили базу російських ударних дронів "Оріон" у Криму

Крим, Четвер 13 листопада 2025 14:37
UA EN RU
"Птахи Мадяра" знищили базу російських ударних дронів "Оріон" у Криму Ілюстративне фото: "Птахи Мадяра" знищили базу російських ударних дронів "Оріон" (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Українські військові знищили лігво зберігання та обслуговування російських ударно-розвідувальних безпілотників "Оріон" у тимчасово окупованому Криму, в районі населеного пункту Кіровське.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів командувач СБС Роберт Бровді "Мадяр".

За його словами, бійці підрозділу "Птахи Мадяра" завдали удару по ворогу вночі 13 листопада. Саме цей підрозділ 1-го окремого центру СБС (раніше - 14-й полк СБС, - ред.) провів операцію, унаслідок якої об’єкт противника було знищено.

Раніше, 13 вересня 2025 року, бійці 414-ї бригади "Птахів Мадяра" вже збили один із таких дронів "Оріон" у повітрі. За словами "Мадяра", ліквідація сховища в Криму стала логічним продовженням цієї операції.

"Оріон" - це російський розвідувально-ударний дрон, здатний нести авіабомби та ракети "повітря–земля". Його технічні характеристики дозволяють перебувати в повітрі до 24 годин на висоті до 7,5 тисяч метрів, а розмах крил становить 16,3 метра. Такий безпілотник вважається рідкісним і дорогим зразком у російському арсеналі.

Хто виробляє компоненти для "Оріона"

Близько третини компаній, причетних до виробництва російських дронів "Оріон", досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції. Це, за даними української розвідки, створює реальну загрозу продовження постачання критичних компонентів та, відповідно, ведення Росією війни проти України.

Серед ідентифікованих підприємств - виробники оптико-електронних систем, наземних станцій зв’язку та полімерно-композитних матеріалів для корпусів безпілотників.

"Такі розробки, як "Оріон", становлять небезпеку не лише для України, а й для всього цивілізованого світу. Адже технології та комплектуючі можуть передаватися союзникам Росії – Ірану та КНДР, що збільшує ризики їхнього військового використання в інших регіонах", – зазначили у Головному управлінні розвідки Міноборони України

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Сили безпілотних систем Війна в Україні
Новини
Зеленський підписав санкції проти Міндіча та Цукермана
Зеленський підписав санкції проти Міндіча та Цукермана
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе