ua en ru
Пн, 24 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Птахи Мадяра" атакували підстанцію та хімзавод у Криму: командувач СБС показав відео

Крим, Україна, Понеділок 24 листопада 2025 01:30
UA EN RU
"Птахи Мадяра" атакували підстанцію та хімзавод у Криму: командувач СБС показав відео Ілюстративне фото: СПС атакували об'єкти в окупованому Криму (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Сили безпілотних систем атакували Перекопський бромний завод у місті Красноперекопськ в тимчасово окупованому Криму. Також під атакою була магістральна підстанція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Роберта "Мадяра" Бровді у Facebook.

"Птахи СБС завітали на хімзавод БРОМ, що працює на ВПК окупанта", - ідеться у дописі "Мадяра".

Завод "Бром" - одне з найбільших промислових підприємств у Криму і єдиний виробник бромовмісних хімічних сполук у Східній Європі. Він спеціалізується на виробництві брому, бромідів та іншої хімічної продукції для промисловості. Продукція заводу використовується у хімічній, фармацевтичній та гумотехнічній промисловості.

Також у ніч на 23 листопада Сили безпілотних систем атакували 220-кіловольтну магістральну підстанцію "Красноперекопськ".

"Красноперекопська ПС - один з ключових вузлів енергосистеми окупованого півострова. Блекануто низку енергооб'єктів на окупованих територіях", - зазначив Роберт "Мадяр" Бровді.

Він наголосив, що "візит ввічливості" окупантам нанесено "Птахами 1 окремого Центру СБС (трансформований 14 полк СБС)".

"Бензин стає на болотах рідиною дефіцитною, а газ та нафта - швидкозгореними", - додав Бровді.

Які об'єкти атакували "Птахи Мадяра"

Як писало РБК-Україна, 13 листопада стало відомо, що "Птахи Мадяра" знищили базу російських ударних дронів "Оріон" у Криму.

Раніше, 13 вересня 2025 року, бійці 414-ї бригади "Птахів Мадяра" вже збили один із таких дронів "Оріон" у повітрі. За словами "Мадяра", ліквідація сховища в Криму стала логічним продовженням цієї операції.

На початку листопада Роберт "Мадяр" Бровді натякнув, що Росію очікують блекаути. Зокрема, Сили оборони готують відповідні удари.

Він натякнув, щоб росіяни готували сірники, свічки та ліхтарики, а також позапланово скористалось "своїми улюбленими гірляндами на батарейках".

І вже у ніч на 2 листопада підрозділи Сил безпілотних систем уразили п’ять підстанцій в глибині Російської Федерації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Дрони
Новини
Рубіо після переговорів у Женеві: ми вносимо зміни в план для України
Рубіо після переговорів у Женеві: ми вносимо зміни в план для України
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті