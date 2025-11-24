"Птахи Мадяра" атакували підстанцію та хімзавод у Криму: командувач СБС показав відео

Сили безпілотних систем атакували Перекопський бромний завод у місті Красноперекопськ в тимчасово окупованому Криму. Також під атакою була магістральна підстанція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Роберта "Мадяра" Бровді у Facebook .

"Птахи СБС завітали на хімзавод БРОМ, що працює на ВПК окупанта", - ідеться у дописі "Мадяра".

Завод "Бром" - одне з найбільших промислових підприємств у Криму і єдиний виробник бромовмісних хімічних сполук у Східній Європі. Він спеціалізується на виробництві брому, бромідів та іншої хімічної продукції для промисловості. Продукція заводу використовується у хімічній, фармацевтичній та гумотехнічній промисловості.

Також у ніч на 23 листопада Сили безпілотних систем атакували 220-кіловольтну магістральну підстанцію "Красноперекопськ".

"Красноперекопська ПС - один з ключових вузлів енергосистеми окупованого півострова. Блекануто низку енергооб'єктів на окупованих територіях", - зазначив Роберт "Мадяр" Бровді.

Він наголосив, що "візит ввічливості" окупантам нанесено "Птахами 1 окремого Центру СБС (трансформований 14 полк СБС)".

"Бензин стає на болотах рідиною дефіцитною, а газ та нафта - швидкозгореними", - додав Бровді.