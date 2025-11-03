ua en ru
Оператори 14-го полку СБС уразили підстанції в окупованій Луганщині - частина регіону без світла

Понеділок 03 листопада 2025 11:00
UA EN RU
Оператори 14-го полку СБС уразили підстанції в окупованій Луганщині - частина регіону без світла Ілюстративне фото: окупована Луганщина залишилась без світла (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Оператори 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів / 1-го окремого Центру Сил безпілотних систем завдали серії успішних ударів по енергетичній інфраструктурі ворога, уражено кілька електропідстанцій, що живлять окуповану Луганську область.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву полку на офіційному Тelegram-каналі.

За повідомленнями військових, уражені підстанції - "Киснева-2", "Перемога", "Новодонбаська", "Комунарська", "Липецька" та "Черкаська". Після ударів на окремих об’єктах спалахнули пожежі, унаслідок чого більша частина окупованої Луганщини лишилася без електропостачання.

У повідомленні 14-го полку зазначається, що для атак застосовувалися керовані ударні безпілотні літальні апарати FP-1. Офіційні публікації підрозділу та показані кадри демонструють наслідки уражень і підтверджують масштаб пошкоджень енергетичних об’єктів.

"За результатами уражень, більша частина окупованої Луганщини залишилася без електропостачання - це є прямою відповіддю на атаки росіян по енергетичній інфраструктурі підконтрольної Україні частини Донецької області", - зазначається у повідомленні.

Знищення або виведення з ладу вузлових підстанцій послаблює можливості противника відновлювати логістику та господарську діяльність на окупованих територіях.

Нагадаємо, FP-1 - керований ударний БпЛА, відомий як один із типів "камікадзе"-дронів, що виробляє українська компанія Fire Point. Такі безпілотники застосовують для точкових уражень інфраструктурних та військових об’єктів. 14-й полк - один із ключових виконавців операцій із застосуванням ударних БпЛА у складі Сил безпілотних систем.

Як раніше повідомлялося, 30 жовтня російські Telegram-канали писали, що у всіх населених пунктах окупованої Луганської області зникло світло. Мережею поширили відео задимлення в районі Луганської ТЕС.

