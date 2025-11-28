RU

Силы беспилотных систем за три дня поразили ПВО россиян на 60 млн долларов (видео)

Фото: Силы беспилотных систем за три дня поразили три системы ПВО россиян (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Силы беспилотных систем ВСУ за три дня поразили три российские системы ПВО за три дня. Их общая стоимость оценивается в 60 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил беспилотных систем.

Как сообщается, операторы батальона Asgard в составе 412-й бригады Nemesis СБС во взаимодействии с 12 ОЦСП и спецподразделением ГУР "Кабул 9" попали сразу в три дорогостоящих ЗРК российских войск.

Были поражены ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" и "Тор-М2". Общая стоимость этих образцов вооружения оценивается в 60 млн долларов.

Отмечается, что эти комплексы являются ключевыми элементами системы вражеской ПВО противника на оперативно-тактической и оперативной глубине. Их уничтожение существенно ослабляет прикрытие важных районов и стратегических объектов.

 

Операции Сил беспилотных систем

Напомним, в ночь на 28 ноября "Птицы Мадяра" атаковали и вывели из строя Саратовский нефтеперерабатывающий завод в России. Всего в течение ночи было атаковано десять объектов на территории РФ.

24 ноября Силы беспилотных систем атаковали Перекопский бромный завод в городе Красноперекопск во временно оккупированном Крыму. Также под атакой была магистральная подстанция.

А 13 ноября стало известно, что "Птицы Мадяра" уничтожили базу российских ударных дронов "Орион" в Крыму.

Также бойцы 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд" успешно разбили новый и редкий вид штурмовой техники армии РФ на границе Днепропетровской и Донецкой областей. Этот удачный удар сорвал планы врага по продвижению вглубь украинской территории.

Перед этим операторы 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов / 1-го отдельного Центра Сил беспилотных систем нанесли серию успешных ударов по энергетической инфраструктуре врага. Было поражено несколько электроподстанций, питающих оккупированную Луганскую область.

