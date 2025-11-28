Силы беспилотных систем за три дня поразили ПВО россиян на 60 млн долларов (видео)

Силы беспилотных систем ВСУ за три дня поразили три российские системы ПВО за три дня. Их общая стоимость оценивается в 60 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил беспилотных систем.
Как сообщается, операторы батальона Asgard в составе 412-й бригады Nemesis СБС во взаимодействии с 12 ОЦСП и спецподразделением ГУР "Кабул 9" попали сразу в три дорогостоящих ЗРК российских войск.
Были поражены ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" и "Тор-М2". Общая стоимость этих образцов вооружения оценивается в 60 млн долларов.
Отмечается, что эти комплексы являются ключевыми элементами системы вражеской ПВО противника на оперативно-тактической и оперативной глубине. Их уничтожение существенно ослабляет прикрытие важных районов и стратегических объектов.
Напомним, в ночь на 28 ноября "Птицы Мадяра" атаковали и вывели из строя Саратовский нефтеперерабатывающий завод в России. Всего в течение ночи было атаковано десять объектов на территории РФ.
24 ноября Силы беспилотных систем атаковали Перекопский бромный завод в городе Красноперекопск во временно оккупированном Крыму. Также под атакой была магистральная подстанция.
А 13 ноября стало известно, что "Птицы Мадяра" уничтожили базу российских ударных дронов "Орион" в Крыму.
Также бойцы 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд" успешно разбили новый и редкий вид штурмовой техники армии РФ на границе Днепропетровской и Донецкой областей. Этот удачный удар сорвал планы врага по продвижению вглубь украинской территории.
Перед этим операторы 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов / 1-го отдельного Центра Сил беспилотных систем нанесли серию успешных ударов по энергетической инфраструктуре врага. Было поражено несколько электроподстанций, питающих оккупированную Луганскую область.