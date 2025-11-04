"Бити, а не нити": полк СБС "Рейд" знищив рідкісний Т-80БВМ на прикордонні Дніпропетровщини

Бійці 413-го полку Сил безпілотних систем (СБС) "Рейд" успішно розбили новий та рідкісний вид штурмової техніки армії РФ на прикордонні Дніпропетровської та Донецької областей. Цей вдалий удар зірвав плани ворога із просування вглиб української території.

Про це заявив військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд", експерт з озброєнь Defense Express Іван Киричевський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

За його словами, ефективна робота бійців "Рейду" не дала "броньованому кулаку ворога зайти вглиб території Дніпропетровської області".

"Якби ворожа техніка там би пройшла, кремлівська пропаганда отримала б привід говорити про "наступ танків на Дніпропетровську область", з усіма випливаючими наслідками. Але ефективна робота бійців "Рейду" такий план ворога зірвала", - зазначив експерт.

Знищена техніка виявилася рідкісною для армії РФ модернізацією - танк Т-80БВМ, оснащений протимінними тралами, засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) та новим типом антидронового захисту з арматури.

"Справді, лише кілька днів тому стало відомо про появу в росіян ось цього "вундерваффе" - Т-80БВМ з протимінними тралами, засобами РЕБ та новим типом антидронового захисту з арматури", - підкреслив Киричевський.

Він додав, що такий "апгрейд" є частиною ворожого "окремого фетишу на те, щоб робити свої ОБТ максимально складною ціллю для наших ударних БПЛА".

Експерт наголосив, що Т-80 є рідкісним сімейством танків для росіян. Через вичерпання запасів та проблеми з виробництвом, кожен такий танк "став на "вагу золота" і розподіляється виключно в "елітні" частини.

Крім того, він зазначив, що чим більше росіяни будуть "апгрейдити" свої танки, "тим менша буде їх маневровість та швидше вичерпуватиметься ресурс. Через що втрати та невдачі армії РФ будуть ще більшими".